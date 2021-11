A novembre 2021 è possibile beneficiare di promozioni auto interessanti nonostante la crisi dei microchip: il calo delle immatricolazioni si fa sentire e l’esaurimento dei fondi relativi agli incentivi porta le Case a fare più sconti.

Le offerte più corpose del mese riguardano soprattutto vetture tedesche e coreane e modelli appartenenti ai segmenti delle SUV piccole e delle SUV compatte, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto novembre 2021: le occasioni del mese

Audi Q5 Da 64.550 euro a 61.830: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Audi di novembre 2021 sulla Q5 50 TFSI e Business Advanced. L’offerta comprende l’estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” di 1 anno/60.000 km e va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 4,74%, TAEG 5,35%): anticipo di 20.131,54 euro, 35 rate da 469 euro e una maxirata finale da 30.766,46 euro.

Cupra Formentor La Cupra Formentor più economica in commercio – la 1.5 TSI – costa ufficialmente 32.500 euro ma grazie alle promozioni di novembre 2021 della Casa spagnola bastano 30.750,80 euro per acquistarla. L’offerta è valida esclusivamente in caso di adesione al finanziamento “Cupra Way” (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,82%): anticipo di 5.800 euro, 35 rate da 275 euro e una maxirata finale da 18.232,64 euro.

Dacia Duster Grazie alle promozioni Dacia – valide per tutto il mese di novembre 2021 – bastano 16.650 euro (anziché 17.250) per portarsi a casa la Duster 1.0 TCe GPL Comfort. Il finanziamento PlusValore Dacia (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,90%) comprende un anticipo di 4.520 euro, 36 rate da 149,43 euro e una maxirata finale da 9.707,50 euro.

Fiat Panda Fino all’8 novembre 2021 la Fiat Panda più accessibile del listino – la Hybrid “base” – costa 11.800 euro invece di 14.300

Kia Picanto Le promozioni Kia di novembre 2021 consentono di acquistare la Picanto 1.0 Urban con 10.500 euro invece di 12.950. L’offerta – valida a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno tre mesi – può diventare ancora più vantaggiosa (9.800 euro) se si aderisce al finanziamento Scelta Kia Special (TAN fisso 3,96%, TAEG fisso 7,20%): anticipo di 2.800 euro, 35 rate mensili da 110 euro e una maxirata finale di 4.791,50 euro.

Mahindra KUV100 La Mahindra KUV100 K6+ costa ufficialmente 12.930 euro ma grazie alle promozioni di novembre 2021 della Casa indiana sono sufficienti 10.930 euro per acquistarla. L’offerta va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Formula Vantaggi Mahindra (TAN fisso 6,45%, TAEG 8,82%): anticipo zero, prima rata a 30 giorni e 84 rate mensili da 167,50 euro.

Renault Captur Per tutto il mese di novembre 2021 sono sufficienti 18.150 euro (invece di 21.750) per acquistare la Renault Captur TCe GPL Zen. L’offerta – valida in caso di ritiro o rottamazione di un veicolo usato di proprietà del cliente da almeno sei mesi – va abbinata al finanziamento (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,72%): anticipo di 4.850 euro, 36 rate da 148,72 euro e una maxirata finale di 11.660 euro.

Ssangyong Tivoli Lo sconto di 4.450 euro previsto dalle promozioni Ssangyong di novembre 2021 permette di acquistare la Tivoli 1.2 GDI Turbo Connect con 16.900 euro invece di 21.350. Un’offerta che può diventare ancora più vantaggiosa (15.400 euro) in caso di adesione al finanziamento menomillecinquecento (TAN fisso 5,99%, TAEG 7,23%): anticipo zero e 84 rate mensili da 294,70 euro.

Toyota RAV4 Le promozioni Toyota permettono di acquistare a novembre 2021 la RAV4 meno cara in commercio (la 2WD Active) con 31.950 euro anziché 36.850. L’offerta è valida su vetture disponibili in stock immatricolate entro il 31 gennaio 2022 in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno cinque mesi.