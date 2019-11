Promozioni auto novembre 2019: le occasioni del mese

Gli sconti più corposi riguardano soprattutto modelli giapponesi e vetture appartenenti ai segmenti delle compatte e delle SUV compatte , anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme.

Anche a novembre 2019 l’ Audi A6 Avant è scontata: la versione 40 TDI Business quattro S tronic costa infatti 52.915,52 euro anziché 60.150 euro. L’offerta – che comprende l’ estensione di garanzia “ Audi Extended Warranty” – è valida solo in caso di permuta di una vettura di proprietà da almeno 3 mesi ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,61%): anticipo di 17.093,50 euro, 35 rate mensili da 379 euro e una maxirata finale da 27.186,50 euro.

Dacia Duster

La Dacia Duster più economica in listino – la 1.0 TCe Access – costa ufficialmente 12.200 euro ma grazie alle promozioni di novembre 2019 della Casa romena sono sufficienti 11.000 euro per acquistarla. L’offerta è abbinabile a un finanziamento (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,41%): anticipo zero, 60 rate mensili da 149,21 euro e una maxirata finale da 5.002,00 euro.