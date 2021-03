Le promozioni auto più interessanti di marzo 2021: tante offerte per chi vuole acquistare una Fiat Panda o una Toyota Yaris

Anche a marzo 2021 le promozioni auto – sostenute dagli incentivi – sono molto “succose”. Sconti interessanti dovuti principalmente a un mercato ancora in crisi.

Le offerte più ricche del mese riguardano soprattutto vetture italiane e giapponesi e modelli appartenenti al segmento delle SUV compatte, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto marzo 2021: le occasioni del mese

Audi A6 Avant L’Audi A6 Avant 40 2.0 TDI quattro Business Sport costa ufficialmente 67.245 euro ma grazie alle promozioni di marzo 2021 della Casa tedesca “bastano” 59.646,04 euro per acquistarla. L’offerta comprende l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty (1 anno/60.000 km) ed è valida solo in caso di adesione al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,49%, TAEG 4,06%): anticipo di 20.810,76 euro, 35 rate da 379 euro e una maxirata finale da 29.465,43 euro.

Cupra Formentor Le promozioni Cupra di marzo 2021 permettono di acquistare la Formentor “base” (la 1.5 TSI) con 28.503,78 euro anziché 31.250. Il finanziamento abbinato (TAN 3,99% fisso, TAEG 4,88%) comprende: anticipo di 5.300 euro, 35 rate da 265,00 euro e una maxirata finale da 16.635,62 euro.

Dacia Duster Da 16.800 a 15.410 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Dacia di marzo 2021 sulla Duster ECO-G Comfort (offerta valida su un numero limitato di vetture in stock). Il finanziamento Simply Dacia abbinato (TAN fisso 5,25%, TAEG 7,1%) comprende: anticipo di 4.450 euro, 36 rate da 149,38 euro e una maxirata finale da 8.275 euro.

DR 3 1.500 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni DR a marzo 2021 sulla dr 3 (da 15.400 a 13.900 euro). L’offerta è valida in caso di rottamazione di qualsiasi usato, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, a prescindere dall’anzianità e dalla classe omologativa.

DS 7 Crossback Le promozioni DS di marzo 2021 e gli incentivi permettono di acquistare la DS 7 Crossback E-Tense Grand Chic con uno sconto di 8.000 euro: da 55.200 a 47.200 euro. L’offerta è valida in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi.

Evo 3 Electric La Evo 3 Electric costa ufficialmente 36.600 euro ma grazie all’unione tra le promozioni di marzo 2021 e agli incentivi bastano 26.160 euro per acquistarla. L’offerta comprende uno sconto di 2.440 euro offerto dai concessionari, 6.000 euro di Ecobonus statale (Legge di Bilancio 2019, in caso di rottamazione di veicoli da Euro 0 a Euro 4 intestati da almeno 12 mesi all’acquirente o a suo familiare convivente) e 2.000 euro di Ecobonus (legge Bilancio 2021, in caso di rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro 6 con anzianità di almeno 10 anni dalla data di prima immatricolazione). In assenza della rottamazione gli Ecobonus statali ammontano complessivamente a 5.000 euro (4.000 legge Bilancio 2019 + 1.000 legge Bilancio 2021) e il prezzo finale scontato, al netto dei vantaggi di 1.220 euro applicati dai concessionari, è di 30.380 euro.

Fiat Panda Da 13.900 a 11.400 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Fiat di marzo 2021 sulla Panda Hybrid “base”. La cifra può scendere a 9.900 euro con gli incentivi e a 8.400 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 10,00%): anticipo di 500 euro, prima rata a 300 giorni e 75 rate mensili da 150,50 euro.

Mitsubishi Eclipse Cross Le promozioni Mitsubishi di marzo 2021 consentono di acquistare la Eclipse Cross più economica in commercio – la 1.5 Turbo Inform – con 19.400 euro invece di 25.500. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,95%, TAEG fisso 8,04%) comprende: anticipo di 7.000 euro, 35 rate mensili da 198,63 euro e una maxirata finale di 8.415 euro.

Subaru XV A marzo 2021 la Subaru XV “entry level” – la 1.6 Pure – è offerta con uno sconto di 450 euro (da 24.950 a 24.500 euro). Sono inoltre previsti 3 anni/45.000 km di tagliandi in omaggio per chi aderisce al finanziamento Formula Vantaggio Subaru (TAN fisso 4,95%, TAEG 6,48%): anticipo di 6.451 euro, prima rata a 30 giorni, 36 rate mensili da 299 euro e una maxirata finale da 9.800 euro rifinanziabile (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,74%) in 48 rate mensili da 229 euro.