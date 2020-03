Promozioni auto marzo 2020: le occasioni del mese

Anche a marzo 2020 – “grazie” a un mercato in crisi – è possibile approfittare di promozioni auto molto interessanti.

Gli sconti più corposi del mese riguardano soprattutto SUV compatte e vetture italiane anche se non mancano modelli di altri segmenti e di altre nazioni. Scopriamoli insieme.

Audi A6 Avant

L’Audi A6 Avant 40 TDI Business quattro costa ufficialmente 60.150 euro ma grazie alle promozioni di marzo 2020 della Casa tedesca bastano 52.915,52 euro per acquistarla. L’offerta comprende l’estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” di un anno/60.000 km ed è valida esclusivamente in caso di permuta di una vettura di proprietà da almeno tre mesi e se si aderisce al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,49%, TAEG 4,11%): anticipo di 17.342,30 euro, 35 rate da 379 euro e una maxirata finale da 25.844,04 euro.