Promozioni auto maggio 2022: le occasioni del mese

Anche a maggio 2022 vedremo promozioni auto molto interessanti: in attesa degli incentivi le Case hanno deciso di puntare su sconti (spesso) corposi.

Le offerte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto vetture italiane e modelli appartenenti ai segmenti delle SUV piccole e delle SUV compatte , anche se non mancano proposte di altre categorie e di altre nazioni. Scopriamole insieme.

L’ Alfa Romeo Stelvio più economica del listino – la 2.2 T.diesel 160CV Super Business – costa ufficialmente 55.200 euro ma grazie alle promozioni di maggio 2022 della Casa del Biscione sono sufficienti 44.900 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,99%, TAEG 8,99%) comprende: anticipo di 14.960 euro, prima rata a 30 giorni, 36 rate mensili da 349 euro e una maxirata finale di 25.472,96 euro.

Grazie alle promozioni Cupra – valide per tutto il mese di maggio 2022 – la Formentor 1.5 TSI DSG costa 31.250,51 euro anziché 34.900. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 4,69%, TAEG 5,55%) comprende: anticipo di 6.100 euro, 35 rate da 285 euro e una maxirata finale di 18.578,66 euro.

Per tutto il mese di maggio 2022 la Evo 3 Electric costa 34.160 euro invece di 36.600.

Le promozioni Jeep di maggio 2022 consentono di acquistare la Compass 1.6 Multijet II con uno sconto di 4.500 euro: da 32.900 a 28.400 euro. L’offerta – valida in caso di permuta su un lotto limitato di vetture in pronta consegna – può diventare ancora più vantaggiosa (27.400 euro) se si aderisce al finanziamento Jeep Excellence contributo Prezzo (TAN fisso 6,19%, TAEG 7,83%): anticipo di 9.080,44 euro, prima rata a 30 giorni, 48 rate mensili di 199 euro e una maxirata finale di 14.884,83 euro.

Mahindra KUV100

La Mahindra KUV100 K6+ costa ufficialmente 13.995 euro ma grazie alle promozioni della Casa indiana di maggio 2022 sono sufficienti 11.995 euro per acquistarla. L’offerta è valida solo per veicoli in stock ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento Formula Vantaggi Mahindra (TAN fisso 6,95%, TAEG 9,11%): anticipo di 2.457 euro, prima rata a 30 giorni e 84 rate mensili da 149 euro.