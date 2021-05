Promozioni auto maggio 2021: le occasioni del mese

L’ Audi A6 Avant 40 TDI quattro Business Sport costa ufficialmente 67.245 euro ma grazie alle promozioni di maggio 2021 della Casa tedesca sono sufficienti 59.524,02 euro per acquistarla. L’offerta comprende l’estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” 1 anno/60.000 km e va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,49%, TAEG 4,07%): anticipo di 21.083,79 euro, 35 rate da 409 euro e una maxirata finale da 27.920,04 euro.

Da 16.800 a 15.610 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Dacia di maggio 2021 per chi intende acquistare una Duster ECO-G Comfort. L’offerta – valida su un numero limitato di vetture in stock e fino a esaurimento scorte – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Simply Dacia (TAN fisso 5,25%, TAEG 7,08%): anticipo di 4.550 euro, 36 rate da 149,31 euro e una maxirata finale da 8.400 euro.

DR 3

Gli Eco-Incentivi DR a maggio 2021 offrono uno sconto di 1.500 euro (da 15.400 a 13.900 euro) sulla DR 3. L’offerta è valida per le vetture in stock disponibili in rete in caso di rottamazione di veicoli che siano intestati da almeno 12 mesi all’acquirente (o a suo familiare convivente), di classe inferiore a Euro 6 e con anzianità di almeno 10 anni dalla data di prima immatricolazione.