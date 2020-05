Le promozioni auto di maggio 2020 sono particolarmente succose: “merito” dell’emergenza coronavirus, che ha portato un crollo delle immatricolazioni in Italia a marzo e ad aprile.

Gli sconti più interessanti del mese riguardano soprattutto piccole e vetture italiane, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altri segmenti. Scopriamole insieme. Promozioni auto maggio 2020: le occasioni del mese

Alfa Romeo Giulietta Da 24.600 euro a 18.607 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Alfa Romeo di maggio 2020 sulla Giulietta “base” (la 1.4 Turbo). La cifra può scendere ancora – a 16.807 euro – in caso di adesione al finanziamento contributo Prezzo MiniRata (TAN fisso 6,75% salvo arrotondamento rata, TAEG 8,42%): anticipo zero, prima rata a 240 giorni, 17 rate mensili da 179 euro e 72 rate mensili da 290,58 euro.

BMW serie 5 Per tutto il mese di maggio 2020 è previsto uno sconto del 50% sul pacchetto Msport della BMW serie 5. In parole povere? La 518d Msport costa 57.600 euro anziché 61.950.

Citroën Grand C4 SpaceTourer Scaricando un coupon sul sito ufficiale di Citroën Italia è possibile beneficiare di uno sconto di 7.000 euro sulla Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 Live (da 26.700 a 19.700 euro). L’offerta è valida in caso di permuta e/o rottamazione per i contratti stipulati entro il 10 maggio 2020 e immatricolati entro la fine del mese.

DR dr Evo Grazie ai 2.000 euro di sconto offerti dalle promozioni DR a maggio 2020 la dr Evo “base” (la 1.6) costa 12.900 euro anziché 14.900. L’offerta è valida per un numero limitato di autovetture e solo in caso di adesione al finanziamento (TAN fisso 7,98%, TAEG 9,54%): 96 rate mensili da 186,50 euro con decorrenza della prima rata a 30 giorni.

Ford Focus Le promozioni Ford di maggio 2020 consentono di acquistare la Focus più economica del listino – la 1.0 EcoBoost 100 CV – con uno sconto di 4.800 euro: 18.050 euro anziché 22.850. Un’offerta valida solo su vetture in pronta consegna.

Honda CR-V A maggio 2020 la Honda CR-V “entry-level” (la 1.5T Comfort) è scontata di 5.000 euro (da 29.200 a 24.200 euro). Un’offerta valida per vetture in stock con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato in omaggio abbinata a un finanziamento (TAN fisso 4,95%, TAEG 6,22%): anticipo di 6.000 euro, prima rata 30 giorni, 47 rate mensili da 249 euro e una maxirata finale da 9.680 euro. La maxirata, volendo, è rifinanziabile (TAN fisso 6,25%, TAEG 6,48%) in 36 rate mensili da 295 euro.

Hyundai i10 Lo sconto di 2.200 euro previsto dalle promozioni Hyundai di maggio 2020 sulla i10 permette di acquistare la versione Tech con l’aggiunta del Connect Pack (Multimedia system, display da 8” con connettività Apple Carplay/Android Auto, Bluetooth con riconoscimento vocale e 2 altoparlanti posteriori) con 12.800 euro invece di 15.000 euro. Un’offerta valida solo per le vetture disponibili a stock in abbinamento al voucher promozionale scaricabile tramite il sito di Hyundai Italia ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento i-Plus Next (TAN 1,95%, TAEG 3,38%): anticipo zero, prima rata a gennaio 2021, 35 rate mensili da 279,77 euro e una maxirata finale da 6.090 euro.

Lancia Ypsilon La Lancia Ypsilon più economica del listino – la Hybrid Silver – costa ufficialmente 14.450 euro ma grazie alle promozioni di maggio 2020 della Casa torinese sono sufficienti 12.250 euro per acquistarla. Una cifra che può scendere ulteriormente (10.550 euro) in caso di adesione al finanziamento Be-Hybrid (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,01%): anticipo zero, prima rata a 240 giorni, 17 rate mensili da 114,83 euro e 72 rate mensili da 186,52 euro.

Renault Clio La Renault Clio TCe 100 CV Zen costa ufficialmente 17.350 euro ma grazie alle promozioni di maggio 2020 della Casa francese sono sufficienti 13.600 euro per acquistarla. Un’offerta valida per vetture disponibili in concessionaria fino a esaurimento scorte legata a un finanziamento (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,37%): anticipo di 2.650 euro, 60 rate mensili da 168,58 euro e una maxirata finale di 5.899 euro. Ma non è tutto: chi aderisce alla promozione Renault Restart creata appositamente per l’emergenza coronavirus avrà a disposizione un finanziamento più vantaggioso (TAEG 4,5%) con quattro rate iniziali e due finali da 1 euro l’una e 54 rate mensili da 168,58 euro (TAN, anticipo e maxirata finale invariati rispetto a prima). L’offerta Renault Restart non troverà però applicazione in caso di diritto di recesso esercitato nei 14 giorni dall’erogazione del finanziamento, rimborso anticipato durante la vita del contratto o risoluzione contrattuale/decadenza dal beneficio del termine per inadempimento.