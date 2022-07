A luglio 2022 vedremo tante promozioni auto interessanti per via del continuo calo delle immatricolazioni. Gli incentivi sono terminati per la fascia 61-135 g/km e riguardano ora solo i modelli “alla spina” (elettrici e ibridi plug-in).

Le offerte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto vetture italiane, giapponesi, britanniche e tedesche e modelli appartenenti ai segmenti delle citycar, delle SUV piccole, delle compatte e delle piccole, anche se non mancano proposte di altre nazioni e altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto luglio 2022: le occasioni del mese

Abarth 595 Da 26.000 a 23.200 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Abarth di luglio 2022 sul modello più economico della Casa dello Scorpione (la 595). Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,95%, TAEG 5,47%) comprende: anticipo di 2.770 euro, 48 rate mensili da 249 euro e una maxirata finale di 12.026,72 euro.

Cupra Formentor Grazie alle promozioni Cupra – valide per tutto il mese di luglio 2022 – e agli incentivi (vincolati alla rottamazione di un veicolo di categoria M1) la Formentor 1.4 e-HYBRID 204 CV costa 33.464,02 euro anziché 41.590. L’offerta (valida salvo variazione di listino) comprende una garanzia aggiuntiva di 2 anni o 40.000 km e il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,79%, TAEG 6,72%) prevede un anticipo di 7.150 euro, 35 rate da 245 euro e una maxirata finale da 22.340,82 euro.

Evo 3 Electric Per tutto il mese di luglio 2022 la Evo 3 Electric costa 24.900 euro invece di 36.600: una promozione – valida solo per vetture in pronta consegna (con la proprietà che dovrà essere mantenuta in capo al beneficiario del contributo per almeno 12 mesi) – che include lo sconto della Casa e gli incentivi statali in caso di rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o a un suo familiare convivente. Senza rottamazione il prezzo della piccola SUV elettrica “cino-molisana” sale a quota 26.900 euro.

Mahindra KUV100 La Mahindra KUV100 più economica del listino – la 1.2 K6+ – costa ufficialmente 13.995 euro ma grazie alle promozioni di luglio 2022 della Casa indiana sono sufficienti 11.995 euro per acquistarla. L’offerta è valida solo per veicoli in stock Concessionari Euro 6d ISC-FCM ed esclusivamente in caso di adesione al finanziamento Formula Vantaggi Mahindra (TAN fisso 6,95%, TAEG 9,11%): anticipo di 2.457 euro, prima rata a 30 giorni e 84 rate mensili da 149 euro.

Mazda Mazda3 Le promozioni Mazda consentono di acquistare a luglio 2022 la Mazda3 2.0L 122 CV Executive con uno sconto di 1.750 euro: da 27.500 a 25.750 euro.

MG EHS A luglio 2022 – grazie alle promozioni MG e agli incentivi statali validi in caso di rottamazione – sono sufficienti 30.150 euro anziché 36.590 per acquistare la EHS “base” (la Excite). L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (29.650 euro) in caso di adesione al finanziamento (TAN fisso 3,95%, TAEG fisso 5,08%): anticipo di 4.250 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 17.929,10 euro.

Mini Full Electric La Mini Cooper SE Camden Editon costa ufficialmente 37.810 euro ma grazie agli incentivi – validi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 se la proprietà del veicolo è intestata al beneficiario del bonus e mantenuta per almeno 12 mesi – sono sufficienti 32.810 euro per acquistarla. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo mezzo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto.

Opel Corsa Lo sconto di 3.000 euro previsto dalle promozioni Opel – valide fino al 4 luglio 2022 in caso di compilazione del form digitale sul sito opel.it con permuta/rottamazione – permette di acquistare la Corsa 1.2 Edition con 15.900 euro invece di 18.900.

Smart EQ fortwo Le promozioni Smart permettono di acquistare anche a luglio 2022 la EQ fortwo passion con meno di 20.00 euro (da 27.134 a 19.298 euro). L’offerta va abbinata al finanziamento myDrivePass (TAN fisso 2,90, TAEG 4,05%): anticipo di 1.200 euro, 35 rate da 250 euro e una maxirata finale da 10.600 euro.