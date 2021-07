Promozioni auto luglio 2021: le occasioni del mese

DS 7 Crossback

La DS 7 Crossback E-Tense Grand Chic costa ufficialmente 55.200 euro ma grazie all’unione tra le promozioni di luglio 2021 della Casa francese e gli incentivi sono sufficienti 47.200 euro per acquistarla. L’offerta è valida in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi.