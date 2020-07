Le promozioni auto a luglio 2020 – complice la crisi delle immatricolazioni – sono particolarmente succose.

Gli sconti più interessanti del mese riguardano soprattutto vetture tedesche e modelli appartenenti ai segmenti delle piccole e delle SUV piccole e medie, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto luglio 2020: le occasioni del mese

Audi A4 Avant L’Audi A4 Avant 35 TDI Business Advanced costa ufficialmente 47.800 euro ma grazie alle promozioni di luglio 2020 della Casa tedesca sono sufficienti 41.138,66 euro per acquistarla. L’offerta – che comprende anche l’estensione di garanzia per 1 anno/60.000 km e il rimborso delle prime tre rate (se pagate integralmente e con puntualità) è valida solo su vetture in pronta consegna ed esclusivamente se si aderisce al finanziamento Audi Financial Services (TAN 3,19%, TAEG 3,91%): anticipo di 12.658,82 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 20.684,97 euro.

Citroën C3 Da 13.900 a 9.950 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Citroën di luglio 2020 sulla C3 pre-restyling “base” (la PureTech 83 Live).

Fiat Panda La Fiat Panda è in offerta a luglio 2020: 2.400 euro di sconto che consentono di comprare la versione “base” 1.2 Pop con 9.550 euro invece di 11.950 euro. Una cifra che può scendere a 8.050 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo MiniRata (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,67%): anticipo zero, prima rata a 180 giorni, 19 rate mensili da 89,83 euro e 72 rate mensili da 142,19 euro.

Jeep Cherokee 10.000 euro (da 45.500 a 35.500 euro): è questo lo sconto previsto dalle promozioni Jeep a luglio 2020 sulla Cherokee “base” (la Longitude a trazione anteriore).

Lancia Ypsilon A luglio 2020 la Lancia Ypsilon più accessibile in commercio – la Hybrid Silver – costa 12.050 euro anziché 14.450. La cifra può scendere ulteriormente (10.550 euro) se si aderisce al finanziamento Be-Hybrid Contributo Prezzo MiniRata (TAN fisso 6,85% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,06%): anticipo zero, 19 rate mensili da 114,83 euro e 72 rate mensili da 182,35 euro.

Lexus NX Da 52.000 a 44.000 euro: 8.000 euro di sconto previsti dalle promozioni Lexus di luglio 2020 sulla NX “entry level” (la Premium). L’offerta, da prenotare online, è valida su vetture in stock in caso di permuta o rottamazione e può essere abbinata a un finanziamento (TAN fisso 2,99%, TAEG 3,67%): anticipo di 18.500 euro, prima rata a 180 giorni, 42 rate da 266 euro e una maxirata finale da 19.800 euro.

Mahindra KUV100 I 2.000 euro di sconto garantiti dalle promozioni Mahindra di luglio 2020 permettono di acquistare il modello più economico della Casa indiana – la KUV100 K6+ – con 9.990 euro anziché 11.990. Un’offerta rivolta esclusivamente a chi aderisce al finanziamento Formula Vantaggi Mahindra (TAN fisso 6,45%, TAEG 8,72%): anticipo di 949 euro, prima rata a 180 giorni e 72 rate mensili da 172,80 euro.

Opel Astra ST Grazie ai 7.950 euro di sconto offerti dalle promozioni Opel di luglio 2020 bastano 23.850 euro (anziché 31.800) per portarsi a casa l’Astra ST 1.5 CDTI 122 CV AT9 Business Elegance.

Renault Captur Le promozioni Renault di luglio 2020 permettono di acquistare la Captur “base” (la TCe 100 CV Life) con 15.750 euro anziché 17.900. L’offerta – valida in caso di ritiro di un veicolo usato con data di immatricolazione a partire dal 01/01/2011 e di proprietà del cliente da almeno sei mesi – si attiva esclusivamente se si aderisce a un finanziamento (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,23%) che prevede un anticipo di 2.650 euro e una maxirata finale di 6.821 euro. Per quanto riguarda le rate aderendo alla promozione Renault Restart (non valida in caso di: diritto di recesso esercitato nei 14 giorni dall’erogazione del finanziamento, rimborso anticipato durante la vita del contratto o risoluzione contrattuale/decadenza del beneficio del termine per inadempimento) il TAEG scende a 4,31%: quattro rate iniziali e due finali da 1 euro l’una e 54 rate da 198,92 euro.