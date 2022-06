Le promozioni auto di giugno 2022 sono più ricche del solito: merito (anche, ma non solo) degli incentivi, che hanno spesso spinto le Case a diventare più generose con gli sconti.

Le offerte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto vetture italiane, spagnole, coreane e tedesche e modelli appartenenti al segmento delle citycar, anche se non mancano proposte di altre categorie e di altre nazioni. Scopriamole insieme. Promozioni auto giugno 2022: le occasioni del mese

Abarth 595 Da 26.000 a 23.200 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Abarth di giugno 2022 sul modello più economico della Casa dello Scorpione (la 595). Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,95%, TAEG 5,47%) comprende: anticipo di 2.770 euro, 48 rate mensili da 249 euro e una maxirata finale di 12.026,72 euro.

Cupra Formentor Grazie alle promozioni Cupra – valide per tutto il mese di giugno 2022 – la Formentor 1.5 TSI DSG costa 31.250,51 euro anziché 34.900. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 4,69%, TAEG 5,55%) comprende: anticipo di 6.100 euro, 35 rate da 285 euro e una maxirata finale di 18.578,66 euro.

Evo 3 Electric Per tutto il mese di giugno 2022 la Evo 3 Electric costa 24.900 euro invece di 36.600: una promozione – valida solo per vetture in pronta consegna (con la proprietà che dovrà essere mantenuta in capo al beneficiario del contributo per almeno 12 mesi) – che include lo sconto della Casa e gli incentivi statali in caso di rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o a un suo familiare convivente. Senza rottamazione il prezzo della piccola SUV elettrica “cino-molisana” sale a quota 26.900 euro.

Hyundai i10 La Hyundai i10 1.0 Tech con l’aggiunta del Connect Pack (Multimedia system – Display da 8″ con connettività Apple Carplay/Android Auto, Bluetooth con riconoscimento vocale e due altoparlanti posteriori) costa ufficialmente 15.850 euro ma grazie alle promozioni di giugno 2022 della Casa coreana e agli incentivi statali – applicabili in caso di rottamazione di veicoli di classe inferiore a Euro 5 – sono sufficienti 12.300 euro per acquistarla. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (11.900 euro) in caso di adesione al finanziamento Super Hyundai Plus (TAN fisso 2,95%, TAEG 5,60%): anticipo di 3.930 euro, 36 rate mensili da 98,80 euro e una maxirata finale di 6.340 euro.

Kia Stonic Le promozioni Kia consentono di acquistare fino al 5 giugno 2022 la Stonic 1.2 Urban con uno sconto di 1.500 euro: da 18.250 a 16.750 euro solo a fronte della sottoscrizione di un finanziamento Kia Finance. L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (15.900 euro) in caso di adesione al finanziamento Scelta Kia “Special” e la cifra può scendere ulteriormente a 13.900 euro grazie agli incentivi statali. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,00%, TAEG fisso 7,42%) comprende: anticipo di 4.480 euro, 35 rate mensili da 119 euro e una maxirata finale da 8.030 euro.

Mazda Mazda2 La Mazda Mazda2 1.5 M-Hybrid Evolve costa ufficialmente 19.400 euro ma grazie alle promozioni di giugno 2022 della Casa giapponese sono sufficienti 18.000 euro per acquistarla. La cifra può scendere a quota 15.250 euro grazie agli incentivi, validi in caso di rottamazione di un veicolo con omologazione di classe inferiore ad Euro 5.

MG EHS A giugno 2022 – grazie alle promozioni MG di giugno 2022 e agli incentivi statali validi in caso di rottamazione – sono sufficienti 30.150 euro anziché 36.290 per acquistare la EHS “base” (la Excite). L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (29.650 euro) in caso di adesione al finanziamento “Menocinquecento” (TAN fisso 3,97%, TAEG fisso 5,09%): anticipo di 4.070 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 18.145 euro.

Opel Corsa Lo sconto di 5.000 euro previsto dalle promozioni Opel – valide fino al 6 giugno 2022 – abbinate agli incentivi statali (attivi in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo mezzo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo) permette di acquistare la Corsa 1.2 Edition con 13.400 euro invece di 18.400. La proprietà della vettura deve essere mantenuta per almeno dodici mesi.

Seat Leon Per tutto il mese di giugno 2022 la Seat Leon più economica in commercio (la 1.0 TSI Style) costa 17.650 euro invece di 23.750. L’offerta (comprensiva di 2 anni o 40.000 km di garanzia aggiuntiva) include gli incentivi statali vincolati alla rottamazione e va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Seat Senza Pensieri (TAN fisso 4,69%, TAEG 6,06%): anticipo di 3.779,49 euro, 35 rate da 149 euro e una maxirata finale da 10.708,24 euro.