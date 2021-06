Le promozioni auto di giugno 2021 sono molto interessanti: questo nonostante un mercato che sta cominciando a mostrare i primi segnali di ripresa.

Le offerte più interessanti del mese riguardano soprattutto vetture italiane e coreane e modelli appartenenti al segmento delle SUV piccole, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto giugno 2021: le occasioni del mese

Alfa Romeo Giulietta L’Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm Sprint costa ufficialmente 25.800 euro ma grazie alle promozioni di giugno 2021 della Casa del Biscione sono sufficienti 21.200 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 2,95% salvo arrotondamento rata, TAEG 5,15%) comprende: anticipo di 7.120 euro, prima rata a 30 giorni e 84 rate mensili da 199 euro.

Audi A6 Avant Grazie alle promozioni Audi di giugno 2021 bastano 59.524,02 euro (anziché 67.245) per portarsi a casa la A6 Avant 40 TDI quattro Business Sport. L’offerta comprende l’estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” 1 anno/60.000 km e va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,49%, TAEG 4,07%): anticipo di 21.083,79 euro, 35 rate da 409 euro e una maxirata finale da 27.920,04 euro.

Cupra Formentor Da 32.850 a 29.989,48 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Cupra di giugno 2021 per chi intende acquistare una Formentor 1.5 TSI DSG. L’offerta – valida solo per vetture in stock – va abbinata al finanziamento (TAN 3,99% fisso, TAEG 4,84%): anticipo di 5.700 euro, 35 rate da 275 euro e una maxirata finale da 17.487,36 euro.

DR 3 Proseguono anche a giugno 2021 gli Eco-Incentivi DR che offrono uno sconto di 1.500 euro (da 15.400 a 13.900 euro) sulla DR 3. L’offerta è valida per le vetture in stock disponibili in rete ed esclusivamente in caso di rottamazione di veicoli che siano intestati da almeno 12 mesi all’acquirente (o a suo familiare convivente), di classe inferiore a Euro 6 e con anzianità di almeno 10 anni dalla data di prima immatricolazione.

DS 7 Crossback L’unione tra gli incentivi statali e le promozioni DS di giugno 2021 consente di acquistare la DS 7 Crossback E-Tense Grand Chic con uno sconto di 8.000 euro (da 55.200 a 47.200 euro). L’offerta è valida in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 immatricolato in data anteriore all’1 gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi.

Evo 3 Electric La Evo 3 Electric costa ufficialmente 36.600 euro ma grazie all’unione tra le promozioni di giugno 2021 della Casa cino-molisana e gli incentivi statali sono sufficienti 26.160 euro per acquistarla: sconto di 2.440 euro dei concessionari, 6.000 euro di Ecobonus statale (Legge di Bilancio 2019) in caso di rottamazione di veicoli da Euro 0 a Euro 4 intestati da almeno 12 mesi all’acquirente o a suo familiare convivente e 2.000 euro di Ecobonus (Legge di Bilancio 2021) in caso di rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro 6 con anzianità di almeno 10 anni dalla data di prima immatricolazione. In assenza di rottamazione il prezzo finale scontato è di 30.380 euro.

Hyundai i10 Per tutto il mese di giugno 2021 bastano 11.600 euro (invece di 15.150) per portarsi a casa una Hyundai i10 1.0 Tech con l’aggiunta del Connect Pack (Multimedia system, display da 8″ con connettività Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth con riconoscimento vocale e 2 altoparlanti posteriori). L’offerta è valida solo in caso di rottamazione di veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2010 e va obbligatoriamente abbinata al finanziamento Hyundai i-Plus (TAN fisso 2,95%, TAEG fisso 5,32%): anticipo di 3.600 euro, 36 rate mensili da 98,50 euro e una maxirata finale di 6.817,50 euro.

Kia Picanto Lo sconto di 2.450 euro previsto dalle promozioni Kia di giugno 2021 sulla Picanto permette di acquistare – in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno 3 mesi – la versione EcoGPL Urban con 12.050 euro anziché 14.500. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 0,00%, TAEG fisso 3,64%) comprende: anticipo di 4.300 euro, 23 rate mensili di 89,52 euro e una maxirata finale da 6.090 euro.

MG ZS Le promozioni MG di giugno 2021 unite agli incentivi statali consentono di acquistare la ZS Excite con uno sconto di 10.000 euro (da 34.350 a 24.350 euro). Il finanziamento abbinato (TAN fisso 2,96%, TAEG 4,20%) comprende: anticipo di 8.050 euro, 35 rate mensili da 195 euro e una maxirata finale di 14.083,50 euro.