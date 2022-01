Le promozioni auto a gennaio 2022 sono ricche di sconti nonostante un mercato che nel 2021 ha mostrato leggeri segni di ripresa rispetto al 2020.

Le offerte più interessanti del mese riguardano soprattutto SUV compatte e vetture giapponesi, anche se non mancano proposte di altri segmenti e di altre nazioni. Scopriamole insieme. Promozioni auto gennaio 2022: le occasioni del mese

Cupra Formentor Da 32.500 a 31.357,86 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Cupra di gennaio 2022 sulla Formentor “base” (la 1.5 TSI). Un’offerta valida in caso di adesione al finanziamento “Cupra Way” (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,81%): anticipo di 6.100 euro, 35 rate da 275 euro e una maxirata finale di 18.578,66 euro.

Hyundai i10 La Hyundai i1o Tech con l’aggiunta del Connect Pack (display da 8″ con Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth con riconoscimento vocale e 2 altoparlanti posteriori) costa ufficialmente 15.550 euro ma grazie alle promozioni della Casa coreana – valide fino al 10 gennaio 2022 in caso di rottamazione di veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2011 – sono sufficienti 13.000 euro per acquistarla. L’offerta va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Hyundai i-Plus (TAN fisso 2,95%, TAEG 4,82%): anticipo (o eventuale permuta) zero, 36 rate mensili da 236,87 euro e una maxirata finale di 6.845 euro.

Lexus UX 300e Grazie alle promozioni Lexus – valide per tutto il mese di gennaio 2022 – bastano 47.500 euro (anziché 57.000) per portarsi a casa la UX 300e “entry level”: la Premium. L’offerta è valida solo per vetture disponibili in stock.

Mazda CX-30 Fino al 10 gennaio 2022 la Mazda CX-30 Executive 122 CV costa 25.350 euro invece di 27.350.

Opel Corsa Le promozioni Opel consentono di acquistare – fino al 9 gennaio 2022 – la Corsa 1.2 Edition con 15.100 euro invece di 17.600.

Peugeot 3008 La Peugeot 3008 PureTech 130 Allure Pack costa ufficialmente 34.550 euro ma grazie alle promozioni di gennaio 2022 della Casa francese sono sufficienti 31.500 euro per acquistarla.

Seat Leon Per tutto il mese di gennaio 2022 sono sufficienti 19.650 euro (invece di 23.100) per acquistare la Seat Leon più economica in commercio: la 1.0 TSI Style. L’offerta – che comprende anche due anni di garanzia aggiuntiva o fino a un massimo di 40.000 km totali – va obbligatoriamente abbinata al finanziamento Seat Senza Pensieri (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,25%): anticipo di 4.213,07 euro, 35 rate da 189 euro e una maxirata finale di 10.708,24 euro.

Skoda Superb Wagon Lo sconto di 5.400 euro previsto dalle promozioni Skoda di gennaio 2022 permette di acquistare la Superb Wagon Plug-In Hybrid Executive con 40.900 euro invece di 46.300. L’offerta va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Skoda Clever Value+ (TAN fisso 5,49%, TAEG 6,33%): anticipo di 12.453,41 euro, 35 rate da 349 euro e una maxirata finale da 20.605,55 euro.

Subaru XV Le promozioni Subaru permettono di acquistare a gennaio 2022 la XV più accessibile del listino – la 1.6i Pure – con 23.900 euro anziché 24.950. L’offerta comprende anche 3 anni/45.000 km di tagliandi e una garanzia di 8 anni a chilometraggio illimitato e va abbinata al finanziamento Subaru Fin (TAN fisso 4,95%, TAEG 6,38%): anticipo di 6.528 euro, prima rata a 30 giorni, 36 rate mensili da 199 euro e una maxirata finale di 12.900 euro. Quest’ultima può essere rifinanziata (TAN fisso 5,95%, TAEG 6,65%) in 48 rate mensili da 302 euro.