Le promozioni auto più interessanti di gennaio 2021: un mare di sconti per chi vuole acquistare una Toyota Yaris o una Dacia Duster

Le promozioni auto di gennaio 2021 sono molto ricche: merito soprattutto dell’arrivo dei nuovi incentivi.

Le offerte più interessanti del mese riguardano principalmente modelli francesi e giapponesi e vetture appartenenti al segmento delle piccole SUV, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto gennaio 2021: le occasioni del mese

Citroën C5 Aircross La Citroën C5 Aircross “base” – la PureTech 130 Live – costa ufficialmente 26.900 euro ma può essere acquistata con meno di 20.000 euro (19.900, per l’esattezza) grazie alle promozioni di gennaio 2021 della Casa francese. L’offerta è valida in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011.

Dacia Duster Fino all’11 gennaio 2021 è possibile acquistare la Dacia Duster 1.0 TCe ECO-G Comfort con 14.900 euro anziché 16.550. L’offerta è valida per vetture disponibili in concessionaria e fino a esaurimento scorte e va abbinata al finanziamento Simply Dacia (TAN fisso 5,25%, TAEG 7,01%): anticipo di 2.900 euro, 36 rate da 182,01 euro e una maxirata finale da 8.275 euro.

Ford Focus A gennaio 2021 – grazie alle promozioni Ford – sono sufficienti 17.100 euro (invece di 23.300 euro) per portarsi a casa la Focus più economica del listino, la 1.0 EcoBoost 100 CV. L’offerta è calcolata tenendo conto dello sconto praticato in ragione del contributo statale Ecobonus di 1.500 euro (previsto dalla legge di bilancio 2021) a fronte della rottamazione di un veicolo immatricolato da oltre 10 anni dalla data di stipula del contratto del nuovo veicolo ed è soggetta alla disponibilità del relativo fondo statale. Per l’accesso all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro.

Hyundai i10 Lo sconto previsto dalle promozioni Hyundai di gennaio 2021 unito ai nuovi incentivi permette di acquistare la i10 1.0 Tech con l’aggiunta del Connect Pack con 10.200 euro anziché 15.150. L’offerta – valida solo su vetture disponibili a stock, in caso di rottamazione di un veicolo usato immatricolato da almeno 10 anni e fino a esaurimento fondi statali – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Hyundai i-Plus Gold (TAN fisso 6,03%, TAEG fisso 8,41%): anticipo di 2.400 euro, 48 rate mensili da 99 euro e una maxirata finale di 6.060 euro

Mini Countryman 2.000 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Mini di gennaio 2021 sulla Coutryman Cooper Northwood Edition (da 33.932 a 31.932 euro) in caso di permuta di un veicolo diesel di standard Euro 4 o inferiore di proprietà da almeno sei mesi.

Peugeot 508 SW Proseguono anche a gennaio 2021 le promozioni Peugeot che consentono di acquistare la 508 SW BlueHDi 160 GT Line tinta grigio platinum con active suspension control, visiopark 360°, full park assist, portellone “hands free”, wireless smartphone charging e ruotino di scorta con uno sconto importante. Questo mese – grazie anche al contributo rottamazione Peugeot di 1.500 euro – la cifra scende da 45.370 a 34.870 euro: l’offerta è valida per vetture in pronta consegna in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 intestato da almeno 12 mesi.

Seat Arona La Seat Arona “entry level” – la 1.0 EcoTSI Reference – costa ufficialmente 18.500 euro ma grazie alle promozioni di gennaio 2021 del marchio spagnolo sono sufficienti 14.250 euro per acquistarla. L’offerta comprende 2 anni/40.000 km di garanzia aggiuntiva e va abbinata al finanziamento (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,53%): anticipo di 2.968,67 euro, 35 rate da 99 euro e una maxirata finale da 9.370,99 euro.

Skoda Octavia Wagon Le promozioni Skoda di gennaio 2021 consentono di acquistare la Octavia Wagon 1.0 e-TEC Ambition con 23.100 euro invece di 30.050. Una cifra che può scendere ulteriormente – 21.600 euro – grazie agli ulteriori 1.500 euro di vantaggi offerti dai nuovi incentivi (il cui ottenimento è condizionato al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla Legge Bilancio 2021) in caso di rottamazione di un veicolo con prima immatricolazione antecedente l’1 gennaio 2011. Il finanziamento Skoda Clever Value senza rottamazione (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,05%) prevede un anticipo di 5.205 euro, 35 rate da 178,90 euro e una maxirata finale di 13.853,86 euro.

Suzuki Ignis Le promozioni Suzuki di gennaio 2021 – unite al contributo statale di 1.500 euro in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011 (fino a esaurimento fondi – consentono di comprare la Ignis “base” (la Cool) con 13.150 euro anziché 17.100. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 6,03%, TAEG 8,05%) comprende un anticipo di 3.480 euro, prima rata a 30 giorni, 36 rate da 99 euro e una maxirata finale da 8.085 euro ulteriormente rateizzabile entro 45 giorni dalla scadenza (TAEG massimo 8,34%).