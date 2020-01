Promozioni auto gennaio 2020: le occasioni del mese

La Cupra Ateca costa ufficialmente 44.665 euro ma grazie alle promozioni di gennaio 2020 della Casa spagnola bastano 37.900 euro per acquistarla. L’offerta – valida solo su vetture in stock – comprende due anni (o 40.000 km) di garanzia aggiuntiva ed è abbinabile a un finanziamento (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,72%): anticipo di 8.388 euro, 35 rate da 299,00 euro e una maxirata finale da 22.142,63 euro.

La Ford Fiesta più economica in listino – la 1.1 Connected – a gennaio 2020 costa 13.100 euro anziché 17.050 euro se si ha un usato in permuta o da rottamare. L’offerta è valida solo su vetture in pronta consegna .

Nissan Qashqai

Da 26.680 euro a 21.950 euro: a gennaio 2020 basta questa somma per acquistare la Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 140 CV N-Motion Start a fronte del ritiro, in permuta o in rottamazione, di un’autovettura immatricolata da almeno 6 mesi dalla data del contratto del veicolo nuovo. La cifra può scendere ulteriormente – 19.950 euro – in caso di adesione al finanziamento IntelligentBuy (TAN fisso 5,99%, TAEG 6,99%): anticipo zero, 60 rate da 299,00 euro e una maxirata finale da 10.335 euro.