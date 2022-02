Le promozioni auto più interessanti di febbraio 2022: tanti vantaggi per chi vuole acquistare una Fiat Panda o una Dacia Duster

Le promozioni auto di febbraio 2022 sono piene di offerte interessanti: “merito” di un mercato che sta vivendo una profonda crisi.

Gli sconti più interessanti del mese riguardano soprattutto SUV compatte e modelli giapponesi, anche se non mancano proposte di altri segmenti e di altre nazioni. Scopriamole insieme. Promozioni auto febbraio 2022: le occasioni del mese

Cupra Formentor Da 33.150 a 31.357,86 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Cupra di febbraio 2022 sulla Formentor più accessibile del listino (la 1.5 TSI). L’offerta è valida in caso di adesione al finanziamento “Cupra Way” (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,81%): anticipo di 6.100 euro, 35 rate da 275 euro e una maxirata finale di 18.578,66 euro.

Dacia Duster La Dacia Duster 1.0 TCe GPL Comfort costa ufficialmente 17.950 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2022 della Casa rumena sono sufficienti 16.950 euro per acquistarla. L’offerta va abbinata al finanziamento PlusValore Dacia (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,88%): anticipo di 4.700 euro, 36 rate da 148,97 euro e una maxirata finale di 9.872,50 euro.

Evo 3 Electric Grazie alle promozioni Evo – valide per tutto il mese di febbraio 2022 – la 3 Electric costa 34.160 euro anziché 36.600.

Fiat Panda Per tutto il mese di febbraio 2022 la Fiat Panda Hybrid “base” costa 11.950 euro invece di 14.750. L’offerta – valida in caso di rottamazione di un veicolo usato con data di immatricolazione fino al 31/01/2012 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi – può diventare ancora più vantaggiosa (9.950 euro) se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 9,83%): anticipo zero e 84 rate mensili da 162 euro.

Mazda CX-30 Le promozioni Mazda di febbraio 2022 consentono di acquistare la CX-30 122 CV Executive con uno sconto di 2.000 euro: da 27.350 a 25.350 euro.

Mini La Mini Cooper Camden Edition costa ufficialmente 26.300 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2022 della Casa britannica bastano 25.300 euro per acquistarla. Un’offerta che va abbinata al finanziamento Mini Free (TAN fisso 3,99%, TAEG 6,10%): anticipo di 8.600 euro, 35 rate mensili da 194,84 euro e una maxirata finale di 11.970,92 euro.

Mitsubishi Space Star Per tutto il mese di febbraio 2022 sono sufficienti 11.750 euro (invece di 14.110) per acquistare la Mitsubishi Space Star 1.2 Invite Radio. L’offerta va obbligatoriamente abbinata al finanziamento Mitsubishi Ecoshock (TAN fisso 6,83%, TAEG fisso 8,82%): anticipo zero e 84 rate mensili da 182 euro.

Peugeot 3008 Lo sconto di 3.050 euro previsto dalle promozioni Peugeot di febbraio 2022 permette di acquistare la 3008 PureTech Turbo Allure Pack con 31.500 euro invece di 34.550.

Ssangyong Tivoli Le promozioni Ssangyong permettono di acquistare a febbraio 2022 la Tivoli 1.2 GDI Turbo Connect con 16.900 euro anziché 21.350. L’offerta va abbinata al finanziamento menomillecinquecento (TAN fisso 5,99%, TAEG fisso 7,23%): anticipo zero e 84 rate mensili da 294,70 euro.