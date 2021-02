Promozioni auto febbraio 2021: le occasioni del mese

L’ Audi A6 Avant 40 2.0 TDI quattro Business Sport costa ufficialmente 66.995 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2021 della Casa tedesca bastano 59.403,51 euro per acquistarla. L’offerta – che comprende l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty di 1 anno/60.000 km – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,49%, TAEG 4,06%): anticipo di 20.667,43 euro, 35 rate da 379 euro e una maxirata finale di 29.355,32 euro.

1.500 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni DR di febbraio 2021 sulla dr 5.0 “entry level” – la 1.5 (da 18.900 a 17.400 euro) – in caso di rottamazione di qualsiasi usato, indipendentemente da chi ne sia il proprietario e a prescindere dall’anzianità e dalla classe omologativa. L’offerta è valida esclusivamente per modelli in stock disponibili in rete.