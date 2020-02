Promozioni auto febbraio 2020: le occasioni del mese

Per tutto il mese di febbraio 2020 l’ Alfa Romeo più economica in commercio – la Giulietta 1.4 Turbo 120 CV – costa 18.900 euro invece di 24.600. La cifra può scendere a 16.900 euro se si aderisce al finanziamento contributo Prezzo (TAN fisso 6,45% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,88%): anticipo di 5.070 euro e 60 rate mensili da 249 euro.

Audi A4 Avant

L’Audi A4 Avant 35 TDI Business S tronic costa ufficialmente 45.100 euro ma grazie alle promozioni di febbraio 2020 della Casa tedesca bastano 39.434,65 euro per acquistarla. L’offerta – valida in caso di permuta di una vettura di proprietà da almeno tre mesi – prevede l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty per 1 anno o 60.000 km ed è abbinabile esclusivamente al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,49%, TAEG 4,28%): anticipo di 13.967 euro, 35 rate mensili da 269 euro e una maxirata finale da 18.683,12 euro.