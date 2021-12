Promozioni auto dicembre 2021: le occasioni del mese

Le offerte più “succose” del mese riguardano soprattutto SUV compatte e vetture provenienti da Francia, USA, Giappone e Corea del Sud, anche se non mancano proposte di altri segmenti e di altre nazioni. Scopriamole insieme.

Da 17.150 a 14.700 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Citroën di dicembre 2021 sulla C3 PureTech 83 You!.

La Cupra Formentor più accessibile – la 1.5 TSI – costa ufficialmente 32.500 euro ma grazie alle promozioni di dicembre 2021 della Casa spagnola sono sufficienti 31.357,86 euro per acquistarla. L’offerta è valida esclusivamente in caso di adesione al finanziamento “Cupra Way” (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,81%): anticipo di 6.100 euro, 35 rate da 275 euro e una maxirata finale di 18.578,66 euro.

Grazie alle promozioni Ford – valide per tutto il mese di dicembre 2021 – bastano 19.250 euro (anziché 23.500) per portarsi a casa la EcoSport “base” (la Titanium).

Per tutto il mese di dicembre 2021 la Honda più accessibile del listino – la Jazz Comfort – costa 19.250 euro invece di 22.750. L’offerta, valida in caso di permuta, può essere abbinata a un finanziamento (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,28%): anticipo di 4.450 euro, 47 rate da 150 euro e una maxirata finale da 10.687,50 euro. Quest’ultima può essere ulteriormente rateizzata (TAEG massimo 6,51%) entro 45 giorni dalla scadenza.

Le promozioni Hyundai di dicembre 2021 consentono di acquistare la i10 Tech con l’aggiunta del Connect Pack (display da 8″ con Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth con riconoscimento vocale e 2 altoparlanti posteriori) con 13.000 euro invece di 15.550. L’offerta – valida in caso di rottamazione di veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2011 – va abbinata obbligatoriamente al finanziamento Hyundai i-Plus (TAN fisso 2,95%, TAEG 4,82%): anticipo zero, 36 rate da 236,87 euro e una maxirata finale da 6.845 euro.

La Jeep Compass 1.6 Multijet II S costa ufficialmente 38.450 euro ma grazie alle promozioni di dicembre 2021 della Casa statunitense sono sufficienti 34.400 euro per acquistarla.

Kia Sportage

Per tutto il mese di dicembre 2021 sono sufficienti 24.200 euro (invece di 27.950) per acquistare la Kia Sportage 1.6 ECOGPL Urban con la vernice Clear White. L’offerta – valida su un numero limitato di vetture disponibili in stock – può diventare ancora più vantaggiosa (23.200 euro) se si aderisce al finanziamento Scelta Kia “Special” (TAN fisso 3,98%, TAEG fisso 5.36%): anticipo di 6.420 euro, 35 rate mensili da 199 euro e una maxirata finale da 13.200 euro.