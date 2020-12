Promozioni auto dicembre 2020: le occasioni del mese

Le promozioni auto di dicembre 2020 – complice un mercato non molto in forma – sono piuttosto interessanti.

Le offerte più “succose” del mese riguardano principalmente modelli tedeschi e italiani e vetture appartenenti al segmento delle SUV piccole , anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme.

Audi Q5

L’Audi Q5 40 TDI S line Plus costa ufficialmente 62.900 euro ma grazie alle promozioni di dicembre 2020 della Casa tedesca bastano 57.924,10 euro per acquistarla. L’offerta comprende l’estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” 1 anno/60.000 km e va obbligatoriamente abbinata al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 4,25%, TAEG 4,87%): anticipo di 20.463,03 euro, 35 rate da 399 euro e una maxirata finale da 27.994,27 euro. Senza dimenticare la promozione “PCP a rate rimborsate” che prevede il rimborso delle prime tre rate posto che esse siano state pagate integralmente e con puntualità.