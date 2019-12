Le promozioni di dicembre 2019 sono ricche di offerte “succose”.

Gli sconti più interessanti del mese riguardano soprattutto vetture tedesche e modelli appartenenti al segmento delle piccole anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto dicembre 2019: le occasioni del mese

Audi A4 Avant L’Audi A4 Avant 35 TDI Business costa ufficialmente 45.100 euro ma grazie alle promozioni di dicembre 2019 della Casa tedesca sono sufficienti 39.434,65 euro per acquistarla. L’offerta – che comprende l’estensione di garanzia “Audi Extended Warranty” di 1 anno/60.000 km – è valida esclusivamente in caso di permuta di una vettura di proprietà da almeno tre mesi e solo se si aderisce al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,78%): anticipo di 13.910,80 euro, 35 rate da 269 euro e una maxirata finale di 19.653,67 euro.

Dacia Duster Proseguono anche a dicembre 2019 le promozioni Dacia che permettono di acquistare la Duster “base” – la 1.0 TCe Access – con uno sconto di 1.200 euro (da 12.200 a 11.000 euro). Un’offerta abbinabile a un finanziamento (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,57%): anticipo zero, 60 rate da 149,21 euro e una maxirata finale da 5.002 euro.

Fiat Panda A dicembre 2019 la Fiat più economica in listino – la Panda 1.2 Pop – costa 9.300 euro anziché 11.550. L’offerta è valida solo su modelli in pronta consegna.

Infiniti Q30 Le promozioni Infiniti di dicembre 2019 sulla Q30 che regalano la trazione integrale permettono di comprare la versione 2.2d AWD Luxe della compatta giapponese con uno sconto di 2.000 euro (34.920 euro invece di 36.920).

Lancia Ypsilon La Lancia più economica in commercio – la Ypsilon 1.2 Elefantino Blu – costa ufficialmente 13.950 euro ma grazie alle promozioni di dicembre 2019 della Casa torinese bastano 10.400 euro per acquistarla. L’offerta è valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna e il prezzo può scendere ulteriormente (a 8.900 euro) se si aderisce al finanziamento “Contributo prezzo” (TAN fisso 6,45% salvo arrotondamento rata e TAEG 9,95%): anticipo zero e 72 rate da 162,50 euro.

Mercedes classe A Grazie all’ecoincentivo Mercedes di dicembre 2019 (4.000 euro di sconto su tutta la gamma – escluse le AMG – a fronte di permuta di un’auto fino a Euro 5 intestata a nome dell’acquirente da almeno sei mesi) è possibile entrare in possesso della classe A “entry level” (la 160 Executive) con 22.980 euro anziché 26.980.

Mitsubishi Space Star A dicembre 2019 la Mitsubishi Space Star “base” – la 1.0 Invite – costa 8.750 euro anziché 12.830 euro. L’offerta è valida solo in caso di rottamazione e il prezzo può calare a 7.950 euro in caso di adesione al finanziamento EcoShock (TAN fisso 6,83%, TAEG fisso 9,50%): anticipo zero e 72 rate mensili da 150,50 euro.

Smart fortwo Anche nel mese di dicembre 2019 la Smart fortwo 90 passion costa 15.723 euro invece di 17.418 euro. L’offerta è abbinabile a un finanziamento (TAN fisso 5,95%, TAEG 7,50%): anticipo di 1.700 euro, 35 rate mensili da 171 euro e una maxirata finale da 10.190 euro.

Toyota Yaris Le promozioni Toyota di dicembre 2019 consentono di acquistare la Yaris “entry level” – la 1.0 Cool – con 10.800 euro anziché 15.300. L’offerta è valida solo su vetture disponibili in stock ed esclusivamente in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno sei mesi e può essere abbinata a un finanziamento (TAN fisso 5,95%, TAEG 8,86%): anticipo di 3.580 euro, 47 rate da 99,51 euro e una maxirata finale di 4.320 euro.