Promozioni auto aprile 2022: le occasioni del mese

Le promozioni auto di aprile 2022 sono particolarmente ricche: il mercato è in crisi e le Case, in attesa degli incentivi , cercano di conquistare clienti con sconti più o meno sostanziosi.

Le offerte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto vetture giapponesi e modelli appartenenti al segmento delle piccole , anche se non mancano proposte di altre categorie e di altre nazioni. Scopriamole insieme.

Da 17.150 a 14.600 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Citroën – valide fino al 4 aprile 2022 – sul modello più economico della Casa francese (la C3 PureTech 83 You!).

Honda HR-V

La Honda HR-V più economica del listino – la Elegance – costa ufficialmente 31.800 euro ma grazie alle promozioni di aprile 2022 della Casa giapponese sono sufficienti 28.800 euro per acquistarla. L’offerta – valida in caso di permuta – include fino a 8 anni di garanzia estesa in omaggio.