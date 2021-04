Le promozioni auto più interessanti di aprile 2021: tanti sconti per chi vuole acquistare una Lancia Ypsilon o una Ford Puma

Le promozioni auto di aprile 2021 sono molto interessanti: nonostante un mercato in ripresa sostenuto dagli incentivi anche questo mese è possibile beneficiare di sconti succosi.

Le offerte più ricche del mese riguardano soprattutto SUV piccole e modelli provenienti da Germania, Francia, Italia e USA, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto aprile 2021: le occasioni del mese

Audi A6 Avant L’Audi A6 Avant 40 TDI quattro Business Sport costa ufficialmente 67.245 euro ma grazie alle promozioni di aprile 2021 della Casa tedesca bastano 59.524,02 euro per acquistarla. L’offerta comprende l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty 1 anno/60.000 km ed è valida solo in caso di adesione al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,49%, TAEG 4,07%): anticipo di 21.083,79 euro, 35 rate da 409 euro e una maxirata finale da 27.920,04 euro.

Citroën C4 SpaceTourer Da 27.850 a 19.900 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Citroën per chi intende acquistare una C4 SpaceTourer BlueHDi Live. L’offerta – attiva fino ad esaurimento stock per contratti stipulati fino al 3 aprile 2021 ed immatricolati entro il 30 aprile 2021 – è valida solo in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011.

Cupra Formentor Le promozioni Cupra di aprile 2021 consentono di acquistare la Formentor 2.0 TDI con 30.136,89 euro anziché 33.100. Un’offerta che va abbinata al finanziamento (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,85%): anticipo di 5.600 euro, 35 rate da 295 euro e una maxirata finale di 17.022,66 euro.

DR 3 Grazie agli Eco-incentivi DR di aprile 2021 bastano 13.900 euro (invece di 15.400 euro) per portarsi a casa la dr 3. L’offerta è valida solo su vetture in stock ed esclusivamente in caso di rottamazione di veicoli intestati da almeno 12 mesi all’acquirente (o a suo familiare convivente), di classe inferiore a Euro 6 e con un’anzianità di almeno 10 anni dalla data di prima immatricolazione.

DS 7 Crossback Lo sconto di 8.000 euro previsto dalle promozioni DS di aprile 2021 e dagli incentivi statali permette di acquistare la DS 7 Crossback E-Tense Grand Chic con 47.200 euro invece di 55.200. L’offerta è valida solo in caso di rottamazione di un veicolo con più di 10 anni.

Ford Puma La Ford Puma “base” – la 1.0 EcoBoost 95 CV – costa ufficialmente 21.000 euro ma grazie alle promozioni di aprile 2021 e all’Ecobonus statale sono sufficienti 17.000 euro per acquistarla. L’offerta è valida in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima dell’1 gennaio 2011, per accedere all’Ecobonus è necessario versare un acconto obbligatorio di 1 euro.

Jeep Renegade Da 24.250 a 18.800 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Jeep di aprile 2021 sulla sua auto più accessibile, la Renegade 1.0 T3 Longitude.

Lancia Ypsilon Fino al 7 aprile 2021 in caso di rottamazione è possibile acquistare, grazie alle promozioni Lancia, la Ypsilon “entry level” (la Hybrid Silver) con 12.500 euro anziché 15.100. La cifra può scendere a 11.000 euro con l’Ecobonus statale e a 9.500 se si aderisce al finanziamento BE-Hybrid Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,85%, TAEG 9,65%): anticipo di 500 euro, prima rata a 300 giorni e 75 rate da 169,50 euro.

Skoda Octavia Wagon Grazie alle promozioni Skoda di aprile 2021 e agli incentivi statali bastano meno di 30.000 euro – 29.900 per l’esattezza – per acquistare la Octavia Wagon Plug-In Hybrid Executive (prezzo di listino pari a 38.850 euro). Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,81%) comprende un anticipo di 5.960 euro, 35 rate da 198,75 euro e una maxirata finale di 19.928,30 euro.