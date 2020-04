Le promozioni auto continuano a esserci nonostante l’emergenza coronavirus: anche ad aprile 2020, in piena quarantena, è possibile attraverso Internet contattare i concessionari per approfittare di sconti interessanti.

Le offerte più corpose del mese riguardano soprattutto SUV compatte e modelli italiani, tedeschi e giapponesi anche se non mancano proposte di altri segmenti e di altre nazioni. Scopriamole insieme. Promozioni auto aprile 2020: le occasioni del mese

Abarth 595 Per tutto il mese di aprile 2020 la Abarth 595 “base” costa 18.000 euro anziché 20.900.

Citroën C3 Grazie ai 3.700 euro di sconto previsti dalle promozioni Citroën di aprile 2020 bastano 9.950 euro (anziché 13.650) per portarsi a casa la C3 PureTech 83 Live (modello che verrà presto sottoposto a un restyling). L’offerta è valida in caso di permuta o rottamazione.

Cupra Ateca Anche ad aprile 2020 la Cupra Ateca è in offerta: 37.900 euro anziché 44.665 sugli esemplari in stock. Una promozione rivolta esclusivamente a chi aderisce al finanziamento (TAN fisso 3,99%, TAEG 4.72%) – anticipo di 8.388 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 22.142,63 euro – che comprende anche due anni o 40.000 km di garanzia aggiuntiva.

Dacia Duster La Dacia Duster più economica in listino – la 1.0 TCe Access – costa ufficialmente 12.400 euro ma grazie alle promozioni di aprile 2020 della Casa rumena sono sufficienti 11.100 euro per acquistarla. Uno sconto valido solo in caso di adesione al finanziamento (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,56%): anticipo zero, 60 rate da 150,03 euro e una maxirata finale da 5.084 euro. E non è tutto: con l’offerta #AcasaPerRipartire la manutenzione ordinaria è inclusa.

Fiat Panda 9.230 euro anziché 11.600: è sufficiente questa somma, ad aprile 2020, per acquistare la Fiat Panda “base” (la 1.2 Pop). Una cifra che può scendere ulteriormente – a 7.730 euro – se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo MiniRata di FCA Bank (TAN fisso 6,45% salvo arrotondamento rata, TAEG 9,24%): anticipo zero, prima rata a 270 giorni, prime 16 rate mensili da 89,95 euro e successive 72 rate mensili da 138,02 euro.

Lexus UX L’Hybrid Bonus Lexus consente ad aprile 2020 di acquistare la UX “base” – la Executive a trazione anteriore – con uno sconto di 5.500 euro (da 37.400 a 31.900 euro). Un’offerta valida in caso di permuta o rottamazione.

Mahindra KUV100 2.000 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Mahindra di aprile 2020 sulla KUV100 K6+ (da 11.990 a 9.990 euro). L’offerta è valida solo in caso di adesione al finanziamento Formula Vantaggi Mahindra (TAN fisso 6,45%, TAEG 9,02%): anticipo di 949 euro, prima rata a 30 giorni e 72 rate mensili da 169 euro.

Opel Astra ST La Opel Astra ST 1.5 CDTI 122 CV AT9 Business Elegance costa ufficialmente 31.300 euro ma grazie alle ricche promozioni della Casa tedesca dovute all’emergenza coronavirus bastano 20.971 euro per acquistarla. Uno sconto pazzesco di oltre 10.000 euro valido fino al 7 aprile 2020 sui veicoli in stock per un’offerta che comprende anche il Flexcare Base per cinque anni o 50.000 km (estenzione garanzia e assistenza stradale) del valore di 575 euro.

Toyota RAV4 4.600 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Toyota di aprile 2020 sulla RAV4 “entry-level” (la 2WD Active, da 36.400 a 31.800 euro). L’offerta – valida in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi – può essere abbinata a un finanziamento (TAN fisso 5,49%, TAEG 6,50%): anticipo di 11.100 euro, 47 rate da 199,78 euro e una maxirata finale da 15.709,20 euro.