Le promozioni auto non vanno in vacanza ad agosto 2022: questo mese vedremo tanti sconti interessanti, a volte supportati dagli incentivi (ancora in vigore sulle vetture elettriche e ibride plug-in).

Le offerte più vantaggiose del mese riguardano soprattutto vetture italiane e modelli appartenenti al segmento delle citycar, anche se non mancano proposte di altre nazioni e altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto agosto 2022: le occasioni del mese

Abarth 595 Da 26.300 a 23.600 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Abarth di agosto 2022 sul modello più economico della Casa dello Scorpione (la 595). Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,95%, TAEG 5,45%) comprende: anticipo di 3.050 euro, 48 rate mensili da 249 euro e una maxirata finale di 12.167,71 euro.

Alfa Romeo Stelvio L’Alfa Romeo Stelvio più economica del listino – la 2.2 Turbodiesel 160 CV Super Business – costa ufficialmente 56.200 euro ma grazie alle promozioni di agosto 2022 della Casa del Biscione sono sufficienti 46.300 euro per acquistarla. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 3,99%, TAEG 8,86%) comprende un anticipo di 15.060 euro, 36 rate mensili da 349 euro e una maxirata finale da 27.039,75 euro.

Cupra Formentor Grazie alle promozioni Cupra – valide per tutto il mese di agosto 2022 – la Formentor 1.5 TSI DSG costa 32.414,54 euro anziché 36.050. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,79%, TAEG 6,78%) prevede un anticipo di 6.500 euro, 35 rate da 315 euro e una maxirata finale da 19.190,85 euro.

Evo 3 Electric Per tutto il mese di agosto 2022 la Evo 3 Electric costa 24.900 euro invece di 36.600: una promozione – valida solo per vetture in pronta consegna (con la proprietà che dovrà essere mantenuta in capo al beneficiario del contributo per almeno 12 mesi) – che include lo sconto della Casa e gli incentivi statali in caso di rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 5 intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o a un suo familiare convivente. Senza rottamazione il prezzo della piccola SUV elettrica “cino-molisana” sale a quota 26.900 euro.

Fiat Panda La Fiat Panda Hybrid “base” costa ufficialmente 15.000 euro ma grazie alle promozioni di agosto 2022 del brand torinese sono sufficienti 13.400 euro per acquistarla. L’offerta – valida in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi – può diventare ancora più conveniente (11.500 euro) se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (TAN fisso 6,99%, TAEG 10,17%): anticipo di 2.830 euro, 48 rate mensili da 99 euro e una maxirata finale di 7.033,08 euro.

Jeep Renegade Lo sconto di 4.000 euro previsto dalle promozioni Jeep di agosto 2022 permette di acquistare la Renegade più accessibile del listino – la 1.0 T3 Longitude – con 21.400 euro invece di 25.400. L’offerta – valida in caso di permuta o rottamazione – può diventare ancora più vantaggiosa (19.900 euro) in caso di adesione al finanziamento Jeep Excellence contributo Prezzo (TAN fisso 6,29%, TAEG 8,31%): anticipo di 3.800 euro, 48 rate mensili da 199 euro e una maxirata finale da 11.000,49 euro.

Mazda Mazda3 Le promozioni Mazda consentono di acquistare ad agosto 2022 la Mazda3 2.0L 122 CV Executive con uno sconto di 1.750 euro: da 27.500 a 25.750 euro.

MG EHS Ad agosto 2022 – grazie alle promozioni MG e agli incentivi statali validi in caso di rottamazione – sono sufficienti 30.150 euro anziché 36.590 per acquistare la EHS “base” (la Excite). L’offerta può diventare ancora più vantaggiosa (29.650 euro) in caso di adesione al finanziamento (TAN fisso 3,95%, TAEG fisso 5,08%): anticipo di 4.250 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 17.929,10 euro.

Renault Arkana Per tutto il mese di agosto 2022 la Renault Arkana TCe costa 28.450 euro invece di 31.550. Il finanziamento abbinato (TAN fisso 5,50%, TAEG 6,67%) comprende: anticipo di 7.750 euro, 36 rate da 249,16 euro e una maxirata finale da 17.037 euro.