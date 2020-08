L’arrivo degli incentivi ha cambiato molto il panorama delle promozioni auto ma sono comunque ancora troppo poche le Case che ad agosto 2020 hanno saputo proporre un programma di sconti chiari cumulabili con l’Ecobonus (non è un caso che le offerte migliori riguardino modelli non coinvolti dall’aiuto statale).

Gli sconti più interessanti del mese riguardano soprattutto vetture coreane e giapponesi e modelli appartenenti ai segmenti delle SUV piccole e compatte, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Scopriamole insieme. Promozioni auto agosto 2020: le occasioni del mese

Audi A4 Avant Da 48.450 a 41.138,66 euro: è questo lo sconto previsto dalle promozioni Audi di agosto 2020 sulla A4 Avant 35 TDI Business Advanced. L’offerta – valida su uno stock selezionato di vetture in pronta consegna – comprende l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty di 1 anno/60.000 km ed è rivolta solo a chi aderisce al finanziamento Audi Financial Services (TAN fisso 3,19%, TAEG 3,91%): anticipo di 12.658,82 euro, 35 rate da 299 euro e una maxirata finale da 20.684,97 euro. Ma non è tutto: è previsto infatti il rimborso delle prime tre rate, posto che esse siano state pagate integralmente e con puntualità.

Cupra Ateca La Cupra Ateca costa ufficialmente 44.665 euro ma grazie alle promozioni di agosto 2020 della Casa spagnola sono sufficienti 35.600 euro per acquistarla. Un’offerta che va abbinata a un finanziamento (TAN fisso 4,99%, TAEG 5,78%): anticipo di 6.646,70 euro, 35 rate da 319 euro e una maxirata finale da 21.576,79 euro.

Dacia Duster Gli 800 euro di sconto offerti dalle promozioni Dacia di agosto 2020 permettono di acquistare la Duster 1.0 TCe ECO-G Essential a GPL con 13.400 euro invece di 14.200. L’offerta va abbinata al finanziamento Dacia For You (TAN fisso 5,25%, TAEG 7,27%): anticipo di 3.250 euro, 36 rate da 148,27 euro e una maxirata finale da 7.325 euro.

Evo Electric Grazie ai 12.000 euro di vantaggi offerti dalle promozioni Evo di agosto 2020 e dagli incentivi la Electric costa 19.900 euro anziché 31.900: 2.000 euro di sconto del concessionario, 6.000 euro di Ecobonus statale (Legge di Bilancio 2019) in caso di rottamazione di veicoli da Euro 0 a Euro 4 che siano intestati da almeno 12 mesi all’acquirente o a suo familiare convivente e 2.000 euro di Ecobonus (decreto rilancio 2020) in caso di rottamazione di veicoli con anzianità di almeno 10 anni dalla data di prima immatricolazione. L’offerta è attivabile su un numero limitato di vetture solo da chi sottoscrive un finanziamento (TAN fisso 7,95%, TAEG 9,51%): anticipo zero e 84 rate mensili da 317,92 euro. Per chi non aderisce al finanziamento il prezzo sale a 21.900 euro.

Ford Puma Le promozioni Ford di agosto 2020 consentono di acquistare la Puma più economica del listino – la 1.0 EcoBoost Titanium – con 18.200 euro invece di 22.750. L’offerta (soggetta alla disponibilità del relativo fondo statale) è valida solo per vetture in pronta consegna presenti in stock prima dell’1 giugno 2020, è stata calcolata tenendo conto dello sconto praticato in ragione del contributo statale Ecobonus di 750 euro e dello sconto di 3.800 euro del concessionario.

Hyundai i10 Ad agosto 2020 la Hyundai i10 Tech con l’aggiunta del pacchetto Connect Pack (Multimedia system, display da 8” con connettività Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth con riconoscimento vocale e 2 altoparlanti posteriori) costa 10.050 euro anziché 15.000. L’offerta è valida grazie agli incentivi statali (fino a esaurimento fondi) applicabili in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità compiuti entro il 31/12/2020, esclusivamente su vetture disponibili a stock e solo se si aderisce al finanziamento Hyundai i-Plus Gold (TAN fisso 6,10%, TAEG fisso 8,68%): anticipo di 2.750 euro, 48 rate mensili da 99 euro e una maxirata finale da 5.400 euro.

Peugeot 508 SW La Peugeot 508 SW BlueHDi 160 GT Line con l’aggiunta di numerosi accessori (Active suspension control, ruotino di scorta, vernice metallizzata, Wireless smartphone charging, portellone hands free e Pack City 2 con Visiopark 360° e Park Assist) costa ufficialmente 45.270 euro ma grazie all’Ecobonus di 9.000 euro previsto per il mese di agosto 2020 della Casa francese sono sufficienti 36.270 euro per acquistarla. Un’offerta – valida per vetture a stock in pronta consegna – che può diventare ancora più vantaggiosa (35.520 euro) in caso di adesione al voucher Ecobonus Peugeot.

Ssangyong Tivoli I 4.000 euro di sconto offerti ad agosto 2020 dalle promozioni Ssangyong sulla Tivoli permettono di acquistare la versione “base” 1.2 GDI Turbo con 17.000 euro anziché 21.000 euro. Un’offerta abbinata a un finanziamento (TAN fisso 4,03%, TAEG fisso 5,35%): anticipo zero, 36 rate mensili da 393,30 euro e una maxirata finale da 7.350 euro.

Subaru XV Lo sconto di 450 euro offerto dalle promozioni Subaru di agosto 2020 sulla XV consente di acquistare la versione “base” 1.6 Pure con 24.500 euro anziché 24.950. Aderendo al finanziamento Formula Vantaggio Subaru (TAN fisso 4,95%, TAEG 6,21%, anticipo di 6.796 euro, prima rata a 180 giorni, 36 rate mensili da 299 euro e maxirata finale da 9.800 euro) si ricevono in omaggio 3 anni o 45.000 km di tagliandi (del valore di 760 euro) e l’estensione di garanzia da 3 anni/100.000 km a cinque anni. Non è tutto: la maxirata finale può essere ulteriormente rifinanziata (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,31%) in 42 rate da 254,89 euro.