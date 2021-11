Si chiama Portanuova Volvo Recharge la prima stazione di ricarica ultrafast di Milano: due colonnine da 150 kW aperte a tutti e non solo ai clienti delle vetture elettriche e ibride plug-in della Casa svedese. Di seguito troverete tutti i dettagli di questa “stazione di servizio” molto attesa.

Portanuova Volvo Recharge: i dettagli

La stazione di ricarica ultrafast Volvo Recharge di Portanuova è dotata di una colonnina Delta UFC200 con due prese di ricarica DC che può ricaricare un veicolo elettrico con una potenza di 150 kW, in conseguenza della potenza disponibile al contatore. Il gestore dell’infrastruttura e del sistema operativo (Charging Point Operator – CPO) è Duferco Energia mentre Plugsurfing è il fornitore di servizi di ricarica (E-Mobility Service Provider – EMP).

Fino al 30 novembre la ricarica potrà essere effettuata solo con account Plugsurfing o Duferco e solo una volta attivati i vari roaming necessari sarà possibile ricaricare con altri provider.

Portanuova Volvo Recharge si configura come sistema di arredo urbano, costituito da una pensilina in grado di proteggere dal sole e dalla pioggia e da un Platanus ispanica in piena terra.

Portanuova Volvo Recharge: i prezzi della ricarica

La ricarica con account Plugsurfing nella prima fase del progetto costerà 0,35 euro/kWh.

Portanuova Volvo Recharge: l’indirizzo della prima stazione di ricarica ultrafast di Milano

La stazione di ricarica ultrafast Portanuova Volvo Recharge si trova a Milano in Viale della Liberazione tra Volvo Studio Milano e il Samsung District.

Volvo Recharge Highways

L’impegno di Volvo nel favorire la mobilità a emissioni zero continua senza sosta: entro il 2030 la Casa svedese punta a diventare un produttore di auto completamente elettriche (già oggi ne ha due in listino: la XC40 Recharge e la C40) e aspira a diventare entro il 2040 un’azienda neutrale per il clima.

Ma non è tutto: con il progetto Volvo Recharge Highways la filiale italiana del brand scandinavo installerà entro la metà del 2022 stazioni di ricarica ultrafast da 175 kW presso le concessionarie Volvo (ma aperti agli utenti di veicoli elettrici di tutti i marchi) in prossimità di altrettante uscite delle principali autostrade italiane e in altri punti strategici del nostro Paese.