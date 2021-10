Gli eFuel consentiranno di gestire le flotte di veicoli termici esistenti in modo sostenibile e potranno inoltre rappresentare una soluzione concreta per settori poco adatti all’elettrificazione come quello dei viaggi aerei e delle spedizioni. La competitività di questi carburanti aumenterà più velocemente man mano che crescerà il costo dei combustibili fossili nei prossimi anni.

La benzina sintetica viene a sua volta miscelata e raffinata fino a renderla conforme all’attuale norma DIN EN 228 sui carburanti, consentendone l’uso diretto nelle auto a benzina o come aggiunta alla benzina “tradizionale”. Con alcune modifiche all’impianto sarebbe possibile anche convertire l’eMethanol in cherosene ecologico per aerei.

Per produrre i carburanti eFuel verrà adottato il processo MTG (Methanol-to Gasoline, metanolo a benzina) utilizzando solo due materie prime: l’acqua e l’anidride carbonica. L’idrogeno viene prodotto per mezzo dell’elettrolisi (che comporta il passaggio di corrente continua nell’acqua), scisso e raccolto al polo negativo (catodo). La CO2 viene invece estratta direttamente dall’aria ambientale: grandi ventilatori la soffiano attraverso filtri in cui si deposita l’anidride carbonica contenuta nell’atmosfera. La sintesi del metanolo fa reagire idrogeno e anidride carbonica producendo eMethanol (CH3OH): quest’ultimo passa attraverso la sintesi MTG e viene convertito in benzina sintetica ottenuta per distillazione primaria.

La “fabbrica” – situata in Cile e più precisamente nella provincia meridionale di Magallanes – sfrutterà le eccellenti condizioni di vento per generare energia eolica, che sarà a sua volta utilizzata come fonte sostenibile di energia elettrica.

Poche settimane fa Porsche – in collaborazione con Siemens Energy e diversi altri partner internazionali (tra cui Enel e ExxonMobil) – ha iniziato la costruzione di un impianto che produrrà a partire dal 2022 eFuel, un carburante a pressoché zero emissioni di CO2.

Guida automatizzata

La guida autonoma è molto lontana dal diventare realtà: secondo uno studio del think tank statunitense RAND Corporation una vettura completamente autonoma dovrebbe percorrere quasi 18 miliardi di chilometri perché sia possibile testarne in modo affidabile i singoli sistemi e il modo in cui questi interagiscono. In parole povere per ridurre del 20% il rischio di un incidente mortale causato da un veicolo autonomo rispetto a uno guidato da un essere umano una Casa automobilistica dovrebbe testare 100 vetture a una velocità media di 40 km/h per 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana per un totale di circa 500 anni.

Per rendere più gestibile il processo di collaudo Porsche Engineering ha iniziato a realizzare il centro prova PEVATeC (Porsche Engineering Virtual ADAS Testing Centre): un laboratorio che sarà utilizzato per creare mondi virtuali che contemplino tutte le situazioni significative per la circolazione stradale. Situazioni che saranno poi utilizzate come casi di test per gli algoritmi e i sensori dei sistemi di assistenza alla guida.

I test virtuali, oltre a permettere di risparmiare tempo e denaro, utilizzano i motori di gioco usati nel settore dei videogiochi e riproducono digitalmente oggetti come strade, marciapiedi, muri delle case e veicoli con le stesse caratteristiche di quelli che si trovano nei reali contesti di circolazione stradale. Solo così è possibile fornire input realistici a telecamere, lidar, radar e ultrasuoni. Le simulazioni sono inoltre già da tempo utilizzate nella fase di progettazione del veicolo per ridurre il numero di prototipi fisici.