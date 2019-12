Porsche disegna una nave spaziale di Star Wars

L’atteso terzo capitolo, conclusivo si fa per dire, della terza saga dell’interminabile Star Wars esce oggi nelle sale cinematografiche, con il titolo ‘L’ascesa di Skywalker’.

I social network impazzano e il marketing cavalca l’onda di uno dei cult movie più attesi di questo 2019. Il mondo dell’automotive, come già era successo in passato, non sta certo a guardare.

E questa volta Porsche si è alleata con Lucasfilm per creare una delle caratteristiche navi dell’universo di Star Wars. Con un lavoro iniziato due mesi fa, i designer della Casa automobilistica tedesca e quelli della famosa Casa cinematografica americana hanno creato questo spettacolare veicolo fantascientifico denominato Tri-Wings S-91x Pegasus Statfigther.

Un modello in scala alla prima di L.A.

Il modello è stato realizzato in scala con 1,5 metri di lunghezza e sarà esposto fisicamente al debutto del film ‘Star Wars: L’ascesa di Skywalker’ a Los Ángeles.

Secondo i designer del team la silhouette di questa nave spaziale rappresenta completamente lo spirito della saga, con un’estetica personalizzata e futuristica, mescolata alle linee distintive delle sportive targate Porsche.