Porsche Cayenne GTS: foto, dati, prezzi e rivali

Chi desidera un comportamento stradale ancora più incisivo può attingere al ricco listino degli optional . Qualche esempio? Le sospensioni pneumatiche adattive con un PASM impostato in modo più sportivo (2.190 euro), i freni PSCB (Porsche Surface Coated Brake, 3.050 euro) con superficie in carburo di tungsteno e i freni carboceramici PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake, 9.162 euro).

Assetto ribassato di 2 cm e PTV Plus ( Porsche Torque Vectoring Plus ) di serie: sono queste le caratteristiche principali dell’ultima evoluzione della Porsche Cayenne GTS .

La GTS si distingue dalle altre Porsche Cayenne per il pacchetto Sport Design di serie con frontale pronunciato, minigonne laterali e spoiler aerodinamico sul tetto (non previsto per la Coupé).

Porsche Cayenne GTS: gli interni

Nell’abitacolo della terza generazione della Porsche Cayenne GTS troviamo i sedili sportivi GTS elettrici a 8 vie con scritta GTS sui poggiatesta, gli interni in pelle, il pacchetto in Alcantara, il pacchetto interni in alluminio spazzolato in colore nero e i listelli sottoporta in alluminio spazzolato di colore nero con la scritta Cayenne GTS.