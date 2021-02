Peugeot: i sei piloti che correranno a Le Mans e nel WEC nel 2022

Paul di Resta – nato il 16 aprile 1986 a Uphall ( Regno Unito ) – ha corso in F1 dal 2011 al 2013 con la Force India e ha disputato un GP del 2017 con la Williams ottenendo come miglior piazzamento nel Mondiale un 12° posto nel 2013. Il palmarès del driver scozzese comprende anche il campionato europeo F3 (2006, davanti al tedesco Sebastian Vettel ), i Masters di F3 (2006, davanti all’olandese Giedo van der Garde e allo svizzero Sébastien Buemi) e il campionato turismo tedesco DTM (2010).

Loïc Duval – nato il 12 giugno 1982 a Chartres ( Francia ) – è l’unico pilota tra quelli selezionati da Peugeot ad aver già vinto la 24 Ore di Le Mans e il Mondiale Endurance WEC (nel 2013 con Audi). In carriera il driver transalpino – il più anziano tra quelli che correranno con la hypercar del Leone il prossimo anno – ha conquistato anche i campionati francesi Formula Campus (2002) e Formula Renault (2003) e, in Giappone, le serie Formula Nippon (2009) e Super GT (2010).

Mikkel Jensen – nato il 31 dicembre 1994 a Aarhus ( Danimarca ) – è il pilota più giovane tra quelli selezionati dalla Peugeot per correre la 24 Ore di Le Mans 2022 e il Mondiale Endurance WEC. Il driver scandinavo ha conquistato in carriera il campionato tedesco Formula Masters nel 2014.

Kevin Magnussen – nato il 5 ottobre 1992 a Roskilde ( Danimarca ) – è il pilota più forte tra quelli scelti da Peugeot per correre nel WEC dal 2022: sei stagioni in F1 (debutto con la McLaren nel 2014, Renault nel 2016 e quattro anni con la Haas tra il 2017 e il 2020) con un 9° posto come miglior piazzamento nel Mondiale (2018), un podio e due giri veloci. Prima dell’avventura nel Circus il driver scandinavo si è aggiudicato il campionato danese di Formula Ford (2008) e la Formula Renault 3.5 nel 2013 davanti al belga Stoffel Vandoorne .

Gustavo Menezes – nato il 19 settembre 1994 a Los Angeles ( USA ) – è l’unico pilota non europeo tra quelli selezionati da Peugeot per prendere parte alla 24 Ore di Le Mans 2022 e al Mondiale Endurance WEC. Il driver statunitense ha conquistato nel 2016 il FIA Endurance Trophy riservato ai piloti LMP2.

Jean-Éric Vergne (Francia)



Jean-Éric Vergne – nato il 25 aprile 1990 a Pontoise (Francia) – ha corso in F1 per tre stagioni (dal 2012 al 2014) con la Toro Rosso portando a casa un 14° posto come miglior piazzamento nel Mondiale (2014). La carriera del driver transalpino è stata più soddisfacente prima e dopo l’avventura nel Circus: campione francese Formula Renault Campus (2007) e Formula Renault 2.0 (2008), campione britannico F3 (2010) e due titoli consecutivi in Formula E nel 2018 (davanti al brasiliano Lucas di Grassi) e nel 2019 (davanti a Buemi e a di Grassi).