Peugeot e coronavirus: riaperte le concessionarie in Italia

Peugeot ha riaperto le concessionarie in Italia dopo l’emergenza coronavirus con tante novità rispetto al passato. Scopriamole insieme.

Concessionarie Peugeot e coronavirus: il protocollo di sicurezza

Gli showroom Peugeot in Italia hanno ripreso l’attività implementando un rigido protocollo di sicurezza che ha come scopo la massima tutela della salute dei clienti: revisione dei percorsi all’interno dei saloni per garantire il corretto distanziamento tra le persone, sistemi di protezione dei clienti e degli operatori e procedure per sanificare veicoli e ambienti di lavoro.

Peugeot e coronavirus: il nuovo Webstore

Il lockdown in vigore fino a ieri ha permesso a molti clienti di riscoprire il Peugeot Webstore, la vetrina virtuale che racchiude tutte le auto della Casa francese disponibili presso i concessionari italiani.

Peugeot e coronavirus: si rinnova 7 Days Peugeot

Con la riapertura delle concessionarie Peugeot in Italia la Casa del Leone ha rinnovato l’operazione 7 Days Peugeot: sette giorni per scaricare un voucher online con cui scegliere un modello in pronta consegna approfittando di sconti che possono arrivare fino a 7.000 euro.

Peugeot: la gamma e i prezzi