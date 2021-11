Peugeot alle ATP Finals 2021 di Torino

Peugeot – Gold Partner delle ATP Finals 2021, in programma dal 14 al 21 novembre a Torino – reciterà un ruolo da protagonista in uno degli eventi più attesi dagli appassionati di tennis. Scopriamo insieme tutte le iniziative del Leone.

La Casa francese sarà presente nel capoluogo piemontese con un presidio in Piazza San Carlo (nel quale saranno presenti la 308 Hybrid e la 508 Sport Engineered) e con una Lounge al Pala Alpitour (sede della manifestazione sportiva) per accogliere i propri ospiti.

Peugeot metterà inoltre a disposizione una flotta di vetture per garantire il trasporto di sportivi e VIP durante le ATP Finals 2021 con il supporto di Leasys: la società del gruppo Stellantis controllata di FCA Bank gestirà il servizio di hospitality in zona Pala Alpitour con una flotta di Peugeot e-Traveller e inserirà per l’occasione 30 e-208 nel servizio di car sharing LeasysGO!.