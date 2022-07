Dentro troviamo invece il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione, contraddistinto dal volante compatto e da un quadro strumenti digitale posizionato al di sopra in linea con la visione della strada. I colori disponibili saranno sei: Blu Obsession , Grigio Titanium, Grigio Artense (solo per l’allestimento Allure), Rosso Elixir, Bianco Perla e Nero Perla.

Peugeot 408: le dimensioni

La Peugeot 408 è lunga 4,69 metri, larga 1,86 metri (come una 508) e alta 1,48 metri (come una Hyundai i10). Il passo è di 2,79 metri mentre il bagagliaio ha una capienza di 536 litri che diventano 1.611 quando si abbattono i sedili posteriori (valore relativo alla variante a benzina che scende sulle versioni ibride plug-in benzina per via della presenza della batteria: 471/1.545 litri).