Peugeot 308: arrivano i modellini in scala

Peugeot ha svelato i modellini in scala della nuova 308: dieci miniature della terza generazione della compatta francese acquistabili da oggi sulla boutique on-line del Leone.

I modellini della nuova Peugeot 308 – prodotti da Norev – sono disponibili nelle due varianti di carrozzeria della “segmento C” transalpina (cinque porte e station wagon SW) in sette diversi colori e in due scale: 1:43 (per i collezionisti) e 3 pollici.

Le quattro Peugeot 308 in scala 1:43 rappresentano l’allestimento GT (con la berlina in Verde Olivine o Grigio Artense e la familiare in Blu Avatar o Grigio Platinum) mentre i sei modelli da 3 pollici rappresentano la versione Allure (cinque porte in Verde Olivine, Blu Vertigo o Rosso Elixir e SW in Blu Avatar, Bianco Madreperla e Rosso Elixir).