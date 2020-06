Peugeot 308 2020: tutte le novità

La Peugeot 308 Model Year 2020 è l’ultima evoluzione della seconda generazione della compatta francese nata nel 2013, vincitrice del premio Auto dell’Anno 2014 e sottoposta a un restyling tre anni fa.

Scopriamo insieme tutte le novità introdotte nella gamma della “segmento C” transalpina, disponibile come sempre in due varianti di carrozzeria (berlina e station wagon SW): per vedere questa versione nelle concessionarie bisognerà attendere settembre.