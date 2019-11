Peugeot 208: a Milano l’evento di lancio fra carovane e show elettrici

Se bisogna fare qualcosa, meglio farlo in grande.

Deve essere stato questo il pensiero di Peugeot per il lancio di un modello strategico come la seconda generazione della Peugeot 208, una segmento B muy chic che offre anche una alternativa full electric.

Se bisogna fare qualcosa, meglio farlo in grande: e allora perché non organizzare una intera carovana di 100 Peugeot 208 che attraversi Milano dall’Alllianz Cloud di City Life fino allo Swiss Corner di Palestro? Un bello showcase della versatilità cittadina della piccola del Leone e – contemporaneamente – una forma di pubblicità e visibilità non indifferente.

Per l’occasione, lo Swiss Corner si è trasformato in Casa Peugeot, che accompagnerà per due settimane i milanesi e i turisti nella “rivoluzione elettrica” del marchio, con una vettura popolare disponibile anche con questo tipo di motorizzazione.

A lanciarla, lunedì sera, un party che ha visto coinvolti rappresentanti dalle concessionarie Peugeot di tutta Italia, chiuse per l’occasione a sottolineare il cambio di pagina del brand francese.