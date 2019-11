La seconda generazione della Peugeot 2008 è una piccola SUV francese a trazione anteriore.

Quattro allestimenti (Active, Allure, GT Line e GT) e una gamma motori composta da sei unità: tre 1.2 tre cilindri turbo benzina PureTech da 102 (disponibile da marzo 2020), 131 e 155 CV, due 1.5 turbodiesel BlueHDi da 102 e 131 CV e un’unità elettrica da 136 CV.

Di seguito troverete tutti i dettagli della nuova Peugeot 2008: versioni, prezzi, rivali e chi più ne ha più ne metta.

Peugeot 2008: le versioni

Peugeot 2008 Active

La dotazione di serie della Peugeot 2008 Active comprende: 2 fissaggi Isofix alle sedute laterali posteriori, ABS, REF e AFU, accensione automatica dei fari, accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decelerazione, airbag conducente/passeggero (con comando di disattivazione)/laterali anteriori/ a tendina, ESP (include Hill Assist), indicatore perdita pressione pneumatici, kit di riparazione pneumatici, Peugeot Connect SOS & Assistance (solo su e-2008), Active Safety Brake, Distance Alert, Driver Attention Alert, Lane Keeping Assist, Speed Limit Detection, Extended Traffic Sign Recognition, Autonomous Emergency Braking System 3 (sistema di frenata anticollisione giorno e notte, solo su e-2008), 3 appoggiatesta posteriori, chiusura centralizzata con telecomando, climatizzatore manuale con comandi digitali, freno di stazionamento manuale, Gear Shift Indicator GSI (indicatore cambio rapporti, versioni con cambio manuale), regolatore/limitatore di velocità con soglie programmabili, retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati, alzacristalli anteriori elettrici e sequenziali con funzione antipizzicamento, sedile conducente regolabile in altezza, sedile posteriore con schienale frazionabile 2/3 1/3, volante regolabile in altezza e profondità, retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, tergicristallo automatico, volante in pelle con comandi integrati, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico monozona (solo su e-2008), Drive mode (normal/eco/sport, solo su e-2008), freno di stazionamento elettrico con console alta e bracciolo anteriore (solo su e-2008) e Keyless Start (solo su e-2008), interni in tessuto Pneuma 3D Nero/Grigio e cuciture Orange, pannelli porta con dettagli Orange, plancia con decori aspetto carbonio, “toggles switches” con profilo cromato, proiettori anteriori eco-LED e artigli anteriori con DRL a LED, fari posteriori con firma LED a tre artigli, cerchi in lamiera 16” Nolita (in lega 16” Elborn se PureTech 130), griglia calandra con dettagli neri a sviluppo orizzontale, maniglie esterne e retrovisori esterni in tinta carrozzeria, paraurti posteriore con inserto grigio alluminio a contrasto, badge dedicati (solo su e-2008), griglia calandra con dettagli in tinta carrozzeria (solo su e-2008), logo del Leone cangiante (solo su e-2008), quadro strumenti con display centrale a colori 3,5”, touchscreen 7” con Mirror Screen (Apple CarPlay/Android Auto) e 6 altoparlanti radio DAB, 1 presa USB anteriore aggiuntiva di ricarica e 2 prese USB posteriori di ricarica (solo su e-2008), caricatore OBC (On Board Charge) 7,4 kW monofase (solo per e-2008), cavo di ricarica domestica Tipo 2/EF presa Schuko (solo per e-2008).

Peugeot 2008 Allure

La Peugeot 2008 Allure aggiunge alla dotazione della Active: Peugeot Connect SOS & Assistance, VisioPark 180° (telecamera di retromarcia a 180°), climatizzatore automatico monozona, Drive mode (normal/eco con cambio manuale, normal/eco/sport con cambio automatico), freno di stazionamento elettrico con console alta e bracciolo anteriore centrale, Keyless Start, retrovisore interno elettrocromatico, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con illuminazione suolo, piano di carico vano bagagli regolabile in altezza (2 posizioni), sedile passeggero regolabile in altezza, interni in TEP/tessuto Traxx, pannelli porta con dettagli grigi, cerchi in lega 17” Salamanca bi-ton (Nero Onix/Grigio brillante), griglia calandra con dettagli cromati a sviluppo orizzontale, barre al tetto nero brillante, inserto grigio alluminio, spoiler paraurti anteriore, modanature inferiori porte grigio alluminio, 1 presa USB anteriore aggiuntiva di ricarica e 2 prese USB posteriori di ricarica e Peugeot i-Cockpit 3D con Head-up Digital Display 10” 3D.

Peugeot 2008 GT Line

La Peugeot 2008 GT Line costa 2.200 euro più della Allure a parità di motore e aggiunge: fissaggio Isofix sedile passeggero anteriore, proiettori fendinebbia a LED con funzione cornering, Autonomous Emergency Braking System 3, High Beam Assist, plafoniera anteriore “i-dome” a LED con luci di lettura a LED anteriore e posteriore, sensori di parcheggio anteriori, battitacco anteriore in alluminio, illuminazione d’ambiente in 8 colori sulla plancia e sui pannelli porta, interni in tessuto Capy Nero/TEP Nero Mistral con cuciture Adamite, pedaliera in alluminio, retrovisore interno elettrocromatico “frameless”, rivestimento cielo Nero Mistral, rivestimento console tunnel centrale nero lucido, sedili sportivi, tappetini anteriori e posteriori specifici GT Line, volante in pelle traforata “Pieno Fiore” con cuciture Adamite e badge specifico, proiettori Peugeot Full LED Technology con firma luminosa a tre artigli, badge specifico GT Line, griglia calandra specifica con dettagli nero lucido a sviluppo verticale, logo “GT Line” sulle fiancate, retrovisori esterni in nero lucido, tetto “Black Diamond” (bi-ton Nero Onyx), vetri posteriori e lunotto oscurati e profili inferiori vetratura nero lucido.

Peugeot 2008 GT

La Peugeot 2008 GT costa 4.400 euro più della Allure a parità di motore e aggiunge: Active Blind Corner Assist, Adaptive cruise control con funzione Stop&Go e Lane Positioning Assist (Drive Assist Plus), Keyless Access & Start, sedili anteriori riscaldabili, interni in Alcantara Nero/TEP Nero Mistral con cuciture Adamite, interni in Alcantara Greval/TEP Nero Mistral con cuciture Adamite e blu Ciano (solo su e-2008), badge specifico GT, cerchi in lega 18” Bund bi-ton con inserti Grigio Storm, doppio terminale di scarico cromato e touchscreen 10” HD con 3D Connected Navigation.

Peugeot 2008: i prezzi e le rivali

BENZINA

Peugeot 2008 PureTech 100 Active 21.050 euro

Fiat 500X 1.0 T3 Urban 20.500 euro

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 100 CV Business 21.250 euro

Renault Captur TCe 90 CV Sport Edition2 20.950 euro

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Style 20.300 euro

Peugeot 2008 PureTech 100 Allure 23.250 euro

Fiat 500X 1.0 T3 Cross 23.500 euro

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 100 CV ST-Line 23.700 euro

Renault Captur TCe 90 CV Sport Edition2 20.950 euro

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Style 20.300 euro

Peugeot 2008 PureTech 130 Active 22.550 euro

Fiat 500X 1.0 T3 Lounge 22.500 euro

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV Titanium 22.650 euro

Renault Captur TCe 130 CV Sport Edition2 22.550 euro

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 CV Advanced 23.050 euro

Peugeot 2008 PureTech 130 Allure 24.550 euro

Fiat 500X 1.0 T3 Sport 24.500 euro

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV ST-Line 24.700 euro

Renault Captur TCe 130 CV Sport Edition2 22.550 euro

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 CV Advanced 23.050 euro

Peugeot 2008 PureTech 130 GT Line 26.650 euro

Fiat 500X 1.0 T3 Sport 24.500 euro

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV ST-Line Black Edition 25.400 euro

Jeep Renegade 1.0 T3 Limited 25.800 euro

Opel Crossland X 1.2 T 130 CV Ultimate 25.350 euro

Peugeot 2008 PureTech 130 EAT8 Active 24.350 euro

Fiat 500X 1.3 T4 City Cross 24.500 euro

Jeep Renegade 1.3 T4 Longitude 26.800 euro

Renault Captur TCe 150 CV EDC Sport Edition2 24.950 euro

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 CV DSG Advanced 24.550 euro

Peugeot 2008 PureTech 130 EAT8 Allure 26.250 euro

Fiat 500X 1.3 T4 Cross 26.000 euro

Jeep Renegade 1.3 T4 Longitude 26.800 euro

Renault Captur TCe 150 CV EDC Sport Edition2 24.950 euro

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 CV DSG Advanced 24.550 euro

Peugeot 2008 PureTech 130 EAT8 GT Line 28.450 euro

Fiat 500X 1.3 T4 Sport 27.000 euro

Jeep Renegade 1.3 T4 Business 29.050 euro

Renault Captur TCe 150 CV EDC Initiale Paris 28.950 euro

Volkswagen T-Cross 1.5 TSI Advanced 26.800 euro

Peugeot 2008 PureTech 155 31.850 euro

Audi Q2 35 TFSI S tronic 32.050 euro

Jeep Renegade 1.3 T4 S 32.300 euro

Mini Countryman Cooper Business Aut. 31.750 euro

Renault Captur TCe 150 CV EDC Initiale Paris 28.950 euro

DIESEL

Peugeot 2008 BlueHDi 100 Active 23.050 euro

Fiat 500X 1.3 MultiJet City Cross 23.000 euro

Ford EcoSport 1.5 Ecoblue Business 23.250 euro

Opel Crossland X 1.5 ECOTEC D 102 CV Innovation 23.750 euro

Volkswagen T-Cross 1.6 TDI Style 23.250 euro

Peugeot 2008 BlueHDi 100 Allure 25.250 euro

Fiat 500X 1.3 MultiJet Sport 25.500 euro

Ford EcoSport 1.5 Ecoblue ST-Line 25.700 euro

Jeep Renegade 1.6 Mjt Longitude 26.800 euro

Volkswagen T-Cross 1.6 TDI Advanced 24.850 euro

Peugeot 2008 BlueHDi 100 GT Line 27.450 euro

Fiat 500X 1.3 MultiJet Sport 25.500 euro

Ford EcoSport 1.5 Ecoblue ST-Line Black Edition 26.400 euro

Jeep Renegade 1.6 Mjt Longitude 26.800 euro

Volkswagen T-Cross 1.6 TDI Advanced 24.850 euro

Peugeot 2008 BlueHDi 130 Allure 28.250 euro

Citroën C3 Aircross BlueHDi 120 Origins 25.400 euro

Fiat 500X 1.6 MultiJet DCT Cross 27.750 euro

Jeep Renegade 1.6 Mjt DDCT Longitude 28.600 euro

Opel Crossland X 1.5 ECOTEC D 120 CV aut. Ultimate 27.850 euro

Peugeot 2008 BlueHDi 130 GT Line 30.450 euro

Fiat 500X 1.6 MultiJet DCT Sport 28.750 euro

Hyundai Kona 1.6 CRDi 136 CV DCT Exellence 29.900 euro

Jeep Renegade 1.6 Mjt DDCT Business 30.850 euro

Opel Crossland X 1.5 ECOTEC D 120 CV aut. Ultimate 27.850 euro

ELETTRICA

Peugeot e-2008 Active 38.050 euro

DS 3 Crossback E-Tense So Chic 39.600 euro

Hyundai Kona Electric 39 kWh 38.300 euro

Peugeot e-2008 Allure 39.450 euro

DS 3 Crossback E-Tense So Chic 39.600 euro

Hyundai Kona Electric 39 kWh 38.300 euro

Peugeot e-2008 GT Line 41.650 euro

DS 3 Crossback E-Tense 40.800 euro

Hyundai Kona Electric 39 kWh 38.300 euro

Peugeot e-2008 GT 43.850 euro

DS 3 Crossback E-Tense Business Ready 43.100 euro