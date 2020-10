Opel Mokka: foto, dati, prezzi e rivali

La nuova Opel Mokka è già ordinabile: la seconda generazione della piccola SUV tedesca a trazione anteriore – sviluppata sullo stesso pianale della DS 3 Crossback – è in vendita a prezzi che partono da 22.200 euro.

Il dettaglio di stile più caratteristico – il frontale Opel Vizor che racchiude la griglia, i fari e il nuovo logo (un anello più sottile rispetto al passato con la scritta Opel integrata nella parte inferiore) in un unico modulo – è ispirato alla calandra della Manta del 1970, nella coda spicca il nome del modello al centro mentre negli interni troviamo il posto guida Pure Panel completamente digitale caratterizzato da un numero minimo di comandi fisici.

La Opel Mokka è lunga 4,15 metri (12,5 cm in meno rispetto alla prima serie) ma può vantare un passo più lungo di 2 cm (2,56 metri). Il bagagliaio in configurazione a cinque posti ha una capienza di 275 litri.

Opel Mokka-e: tutti i dettagli dell’elettrica

La Opel Mokka-e – variante elettrica della Mokka – monta un motore da 136 CV e 260 Nm che permette alla piccola SUV tedesca a emissioni zero di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 9 secondi.

Tre modalità di guida – Normale, Eco (per la maggiore efficienza) e Sport (per il divertimento) – e un’autonomia dichiarata fino a 324 km (WLTP). Grazie alla ricarica rapida 100 kW DC (il caricatore è offerto di serie su tutti gli allestimenti) è possibile portare la batteria da 50 kWh da 0 all’80% in 30 minuti.