Opel Corsa-E Rally: la versione da cors aa zero emissioni

La Opel Corsa-E Rally è stata presentata ai concorrenti e ai rappresentanti dei media già in questo fine settimana (18-19 ottobre) durante la prova conclusiva del DRM 2019, l’ADAC 3-Städte Rallye nella regione di Freyung nella Bassa Baviera. L’auto elettrica da corsa è stata esposta nel parco assistenza di Freyung nelle due giornate di gara.

Jörg Schrott, Opel Motorsport Director, ha dichiarato:

“Fino a oggi il mondo del rally tedesco ha potuto leggere articoli sulla Opel Corsa-E Rallye ammirare il veicolo per la prima volta in occasione dell’anteprima mondiale ufficiale che si è tenuta al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte – adesso abbiamo il piacere di presentare l’auto ai team rally durante il finale di stagione del DRM. Alcuni potenziali partecipanti, alcuni addirittura dall’estero, verranno all’ADAC 3-Städte Rallye appositamente per vedere il veicolo e per avere ulteriori notizie sul nostro futuro progetto. Non vediamo l’ora di entrare in contatto con i team per un proficuo scambio di opinioni ”.