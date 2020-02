Nuove BMW X5 e X6 xDrive40d: le mild hybrid a gasolio

Sotto al cofano di questa versione, in entrambi i casi, troviamo il motore a gasolio 3.0 d TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 340 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima. A rendere il tutto più efficiente ci pensa l’innovativo sistema mild-hybrid da 48 volt con un piccolo motore elettrico a da 11 CV di potenza extra. La trasmissione è affidata al cambio automatico ad otto rapporti Steptronic e la trazione è integrale 4Drive.

La gamma X5 e X6 di BMW si amplia. In arrivo nei listini della SUV media bavarese arriva la nuova motorizzazione xDrive40d .

Le prestazioni e i consumi delle BMW X5 e X6 xDrive40d

Con questo powertrain tanto la X5 quanto la X6 promettono uno sprint da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. In quanto a consumi ed emissioni, la Casa di Monaco dichiara che la nuova BMW X5 xDrive40d percorre 100 km con il consumo medio di 5,9 litri di carburante ed emette 154 g/km di CO2, mentre la nuova BMW X6 xDrive40d consuma mediamente 5,8 litri di carburante per percorrere 100 km e registra 153 g/km di emissioni di CO2.