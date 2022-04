Nuova Kia Niro: tutti i dettagli della seconda generazione

La nuova Kia Niro punta a ripetere i successi dell’antenata: la seconda generazione dell’ecologica SUV compatta coreana – disponibile, come sempre, con tre alimentazioni (ibrida benzina, ibrida plug-in benzina ed elettrica) – è stata completamente riprogettata.

La seconda generazione della Kia Niro è lunga 4,42 metri, larga 1,83 metri (come una DR 4.0) e alta 1,57 metri (come una DR 3). Il passo è di 2,72 metri.

La Kia Niro EV è la variante elettrica della seconda serie della crossover coreana. L’erede della e-Niro monta un motore elettrico da 204 CV e una batteria agli ioni di litio (ricaricabile in soli 43 minuti dal 10 all’80% con un caricabatterie rapido CC) che garantisce un’autonomia di 463 km.

La Kia Niro PHEV è la variante ibrida plug-in benzina della seconda generazione della Sport Utility compatta asiatica e monta un motore 1.6 ibrido plug-in benzina da 183 CV. La presenza del primo radiatore a coefficiente di temperatura positivo ad alto voltaggio da 5,5 kW incrementa l’autonomia in elettrico (fino a 59 km per la versione meno efficiente con ruote da 18”) alle basse temperature.

Il cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, ottimizzato per una maggiore efficienza, ha beneficiato della rimozione dell’ingranaggio della retromarcia (soluzione che ha permesso di risparmiare 2,3 kg di peso), che ora avviene solo in modalità elettrica.

Nuova Kia Niro: il piacere di guida

La nuova Kia Niro ha beneficiato di miglioramenti alle sospensioni (MacPherson all’anteriore, quattro bracci al posteriore) e di un nuovo cuscinetto del puntone inclinato che riduce l’attrito consentendo un movimento più fluido dell’ammortizzatore.

Segnaliamo inoltre un lieve aumento della rigidità torsionale e uno sterzo appositamente ricalibrato che fornisce una sensazione di sterzata più naturale: merito della riduzione degli attriti e della messa a punto del software di guida individuale.

Nuova Kia Niro: il design esterno

La Tiger Face frontale di Kia (chiusa sulla Niro EV elettrica) si sviluppa ora dal cofano al parafango anteriore. Lateralmente spiccano l’originale montante posteriore e i cerchi in lega (da 16” o da 18” per le ibride, da 17” per la EV) mentre nella coda troviamo i gruppi ottici a forma di boomerang.