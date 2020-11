Nuova Fiat 500: arriva il car sharing elettrico LeasysGO!

Fino a dicembre 2020 potranno beneficiare di questa novità solo i dipendenti del Gruppo FCA di Torino mentre da inizio 2021 LeasysGO! sarà disponibile in cinque città europee.

La nuova Fiat 500 sarà guidabile anche attraverso il servizio di car sharing elettrico LeasysGO! realizzato da FCA Bank e dalla sua controllata Leasys e sviluppato in collaborazione con il team di FCA e-Mobility.

LeasysGO!: come funziona il car sharing elettrico delle nuove Fiat 500

LeasysGO! sarà gestibile completamente dal proprio smartphone grazie a un’app dedicata e permetterà di noleggiare una Fiat Nuova 500 della flotta Leasys (che arriverà a contare oltre 2.000 esemplari il prossimo anno) in cinque città europee: Barcellona, Lione, Milano, Roma e Torino.

Il car sharing elettrico del nuovo “cinquino” sarà aperto al pubblico entro fine anno una volta terminato il periodo di test che coinvolgerà solo i dipendenti FCA del capoluogo piemontese. Verrà data la possibilità di acquistare il voucher di iscrizione su Amazon e di convertirlo sulla piattaforma digitale LeasysGO!.

In pochi minuti si potrà prenotare la vettura pagando una tariffa mensile (prezzi non ancora comunicati) comprensiva di 2 ore al mese di mobilità. Esaurite le 2 ore di sharing il costo del servizio passerà in modalità pay-per-use al costo di pochi centesimi al minuto.

La ricarica delle Fiat 500 elettriche LeasysGO! sarà totalmente gratuita e gestita dal team di LeasysGO!. Il cliente troverà sempre una vettura carica e pronta all’uso.