Nuova Audi S3: foto, dati, prezzi e rivali

Audi S3: il design

Facile distinguere esteticamente un’Audi S3 da una A3 “normale”: fuori troviamo un ampio single frame esagonale con griglia a nido d’ape in nero titanio, grandi prese d’aria squadrate, calotte degli specchietti retrovisori in look alluminio e cerchi in lega da 18” (da 19” per le versioni sport attitude). Da non sottovalutare, inoltre, le feritoie tra calandra e cofano motore che omaggiano la leggendaria Sport quattro del 1984 e la zona posteriore impreziosita da un estrattore, da quattro terminali di scarico cromati a sezione ovale e da uno spoiler (disponibile anche in carbonio).

Nell’abitacolo troviamo invece il pacchetto interno S line, inserti in alluminio e sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrati, cuciture a contrasto e logo S sugli schienali (parzialmente rivestiti con materiali ottenuti dal riciclo delle bottiglie in PET).