Nissan Qashqai, evoluzione ibrida

La terza serie del crossover nipponico – molto personalizzabile grazie alle undici colorazioni per gli esterni e alle cinque combinazioni bicolore – è contraddistinta da un frontale con una griglia più grande impreziosito da sottili fari full LED con luci diurne a boomerang e da un profilo più dinamico: merito della linea di cintura marcata e dei cerchi in lega da 20”, al debutto su Qashqai .

Per quanto riguarda l’ abitabilità segnaliamo il passo più lungo di 2 centimetri rispetto alla precedente generazione e un’organizzazione più efficiente e razionale degli interni. Il risultato? Più spazio per gli occupanti. Entrando maggiormente nel dettaglio ci sono più centimetri per le ginocchia dei passeggeri posteriori (+ 2,8), nella distanza laterale tra i due sedili anteriori (+ 2,8) e per la testa delle sedute anteriori e posteriori (+ 1,5). Non vi basta? Sappiate che anche l’accessibilità è migliorata – le porte dietro si aprono a 85 gradi – e che il bagagliaio è più capiente: da 430 a 504 litri.

Ci si accomoda a bordo del Nissan Qashqai e ci si ritrova in un ambiente curato: la qualità percepita strizza l’occhio al segmento “semi premium” (merito anche dell’illuminazione bianca diffusa per tutto l’abitacolo) e la disposizione dei comandi rasenta la perfezione.

Nuovo Nissan Qashqai: comfort e sicurezza

La scocca più leggera di 60 kg e più rigida del 41% ha permesso di avere sul nuovo Qashqai più comfort, più maneggevolezza, più sicurezza ed efficienza e più reattività in fase di sterzata.

L’ultimo nato della Casa giapponese è un valido compagno di viaggio: le modifiche estetiche hanno migliorato la visibilità (angolo di apertura del parabrezza più ampio, montante anteriore più sottile e retrovisori esterni fissati alla portiera e non più sul montante per ridurre al massimo gli angoli ciechi) e per quanto riguarda i cambiamenti tecnici troviamo invece una nuova messa a punto degli ammortizzatori per filtrare meglio le irregolarità stradali, sedili anteriori massaggianti e sospensioni multi-link per tutti i modelli a trazione integrale e per quelli con cerchi da 20”.

Il tutto nella massima sicurezza: già sulla versione “base” si trovano di serie l’airbag tra i sedili anteriori e utili dispositivi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo Intelligent Cruise Control e il Rear Cross Traffic Alert che riduce il rischio di collisione a bassa velocità durante le manovre in retromarcia in fase di uscita da un parcheggio.