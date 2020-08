Museo Peugeot Sochaux: a settembre e ottobre 2020 il biglietto costa solo 1 euro

Per due mesi – dall’ 1 settembre al 31 ottobre 2020 – il biglietto per entrare al Museo de l’Aventure Peugeot di Sochaux (Francia) costerà solo 1 euro.

Un’iniziativa lanciata per festeggiare i 210 anni di attività dell’azienda transalpina, nata come società specializzata nella produzione di componenti in metallo e diventata oggi un colosso automobilistico.

Al Museo de l’Aventure Peugeot di Sochaux i visitatori possono ammirare i modelli che hanno segnato la storia della Casa del Leone e scoprire la mostra “Electriques” che racchiude le auto elettriche più emblematiche del marchio francese come la VLV del 1941, la 106 Electric del 1993 e la concept car EX1 del 2010.