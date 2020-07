Mopar Restart: il programma FCA per la ripartenza

Mopar Restart è il programma FCA per la ripartenza dopo l’emergenza coronavirus.

Di seguito troverete tutti i dettagli delle iniziative relative alla “Fase 3” rivolte ai clienti Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Fiat Professional.

Mopar Restart: il kit di igienizzazione Prime

Il kit di igienizzazione Prime di Mopar (official service partner per tutti i brand di Fiat Chrysler Automobiles) è disponibile dai primi giorni di giugno e comprende – tra le altre cose – un nuovo filtro abitacolo ad alte prestazioni che grazie a uno speciale trattamento biologico ai polifenoli riesce a neutralizzare fino al 96% di allergeni, ad assorbire gas nocivi e polveri sottili (PM 2.5) e a bloccare la crescita di muffe e batteri per più del 98%.

Il trattamento include anche l’uso di un evaporatore per la pulizia dell’impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC).

Mopar Restart: interventi e servizi a rate grazie a FCA Bank

L’accordo tra Mopar e FCA Bank consentirà dall’1 luglio 2020 a tutti i possessori di auto del colosso torinese di finanziare presso la rete di assistenza FCA i servizi e le riparazioni di cui necessitano.

Il finanziamento (TAN fisso 6,75%, TAEG 7,46%) ha una durata flessibile da 6 a 48 mesi con zero spese di istruttoria e zero spese di incasso rata e copre importi fino a 5.000 euro.