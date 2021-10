Mopar ha svelato le foto , i dati e il prezzo del 500 Iride: il monopattino elettrico Stellantis – disegnato dal Centro Stile Fiat in collaborazione con Compagnia Ducale e ispirato al “cinquino” a emissioni zero – costa 699 euro e si potrà acquistare presto in tutte le concessionarie della Casa torinese e sul Mopar Store.

Si può anche impostare il mantenimento della velocità di crociera ( cruise control ) o scegliere tra quattro modalità di guida disponibili: “ Normal ”, “ Sherpa ” (per ridurre al massimo il consumo energetico), “Sport” (per prestazioni più vivaci) e “pedestrian mode” (velocità limitata a 6 km/h quando si viaggia su strade pedonali).

Mopar 500 Iride: gli accessori

Tra gli accessori più interessanti disponibili per i clienti del monopattino elettrico Mopar 500 Iride troviamo il Safety Pack (che include casco, gilet ad alta visibilità e sistema di bloccaggio per il parcheggio) e una borsa specifica per il trasporto in auto con base in velcro e cinghie che si agganciano al sistema Isofix.

È inoltre disponibile un caricatore da 12V da collocare nel vano posteriore della Fiat Nuova 500 che permette di ricaricare completamente il monopattino sfruttando meno dell’1% della capacità della batteria della citycar elettrica torinese.