Mini Italia partner di Biosphera Genesis

Mini Italia ha rinnovato la collaborazione con Aktivhaus (iniziata nel 2018) per promuovere il progetto Biosphera Genesis , un modulo abitativo sostenibile focalizzato sul benessere dell’uomo e volto a ridurre l’impatto ambientale dei processi di realizzazione degli edifici.



Biosphera Genesis è un’unità abitativa itinerante e autosufficiente di 40 metri quadrati che può essere trasportata su strada. Una casa “passiva” costruita utilizzando materiali ecocompatibilie rispettosi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) che produce dalle quattro alle dodici volte l’energia consumata e consuma il 95% in meno di energia rispetto ad un’abitazione tradizionale.

Ideata da Mirko Taglietti (CEO di Aktivhaus – Gruppo Nexlogic) e inaugurata l’8 settembre 2021 a Venezia sull’isola di San Servolo, presenta all’interno le atmosfere visive, tattili e olfattive che si ritrovano in natura. Un ambiente che influenza positivamente i cinque sensi caratterizzato da tecnologie che – rispettando il ritmo circadiano – ricreano le stesse condizioni di luce, temperatura e colore tra interno ed esterno, da cuffie che riproducono suoni e scenari naturali e dal legno di pino cembro utilizzato come stimolatore olfattivo per aiutare il corpo a distendersi e ad abbassare il battito cardiaco.