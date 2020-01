Mini Cabrio Sidewalk: scoperta con stile

Da non sottovalutare, inoltre, la capote in tessuto Mini Yours Softtop con grafica a freccia intrecciata e i cerchi in lega da 17” bicolore Scissor Spoke. Su richiesta troviamo altre cinque tinte esterne metallizzate: Midnight Black, White Silver, Enigmatic Black, Moonwalk Grey e Thunder Grey.

La Sidewalk si distingue dalle altre Mini Cabrio per l’inedita vernice metallizzata Deep Laguna impreziosita da bonnet stripes specifiche con bordi a contrasto. Le calotte degli specchietti retrovisori sono in tinta con la carrozzeria e le side scuttles presentano la denominazione “Sidewalk”.

Mini Cabrio Sidewalk: il design interno

Dentro la Mini Cabrio Sidewalk spiccano i battitacco in alluminio spazzolato con la scritta Sidewalk, i sedili in pelle Mini Yours Lounge Sidewalk color antracite con cuciture a contrasto in Dark Petrol ed Energetic Yellow e profili in Dark Petrol e logo Sidewalk e i tappetini in velluto coordinati bordati di colore Dark Petrol scuro con cuciture in Energetic Yellow.

Per quanto riguarda la zona della plancia segnaliamo invece la modanatura retroilluminata sul lato passeggero in Piano Black con accenti in Dark Petrol e argento, il rivestimento ellittico della porta in Dark Petrol e il volante in pelle con logo Sidewalk nella parte inferiore con cuciture a contrasto.